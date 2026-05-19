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एन्थ्रोपिकले सार्वजनिक गर्‍यो स्ल्याक एप भित्र काम गर्ने नयाँ एआई एजेन्ट

व्यापारिक बजारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन एन्थ्रोपिकले यो कदम चालेको हो।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते १६:०३

१० असार, काठमाडौं । एन्थ्रोपिकले मंगलबार सेल्सफोर्सको स्ल्याक एप भित्र काम गर्ने एउटा नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) एजेन्ट सार्वजनिक गरेको छ।

यो प्रविधिले ग्रुप च्याटहरूमा कर्मचारीहरूसँगै मिलेर काम गर्न सक्छ। व्यापारिक बजारमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन एन्थ्रोपिकले यो कदम चालेको हो।

‘क्लड ट्याग’ नाम दिइएको यस टूललाई प्रयोगकर्ताहरूले स्ल्याकको थ्रेडमा ‘@Claude’ टाइप गरेर बोलाउन सक्छन्। यसले च्याटमा भएका कुराकानीहरू पढ्न, कामहरू बाँडफाँड गर्न र नसोधीकनै संस्थाका सान्दर्भिक अपडेटहरू अग्रसर भएर दिन सक्छ।

विगतका कुराकानीको सन्दर्भलाई सम्झिरहने यो एजेन्ट हाल ‘क्लड इन्टरप्राइज’ र ‘क्लड टिम’ का ग्राहकहरूका लागि बिटा भर्सनमा उपलब्ध छ। एन्थ्रोपिकले यसलाई आगामी हप्ताहरूमा अन्य प्लेटफर्महरूमा पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

व्यवसायहरूमा आफ्ना एआई टूलहरूको बलियो मागका कारण एन्थ्रोपिकको बजार मूल्याङ्कन ९६५ अर्ब डलर पुगेको छ। यसले प्रतिपक्षी कम्पनी ओपनएआईलाई समेत पछि पारेको छ। एन्थ्रोपिकले यसै महिनाको सुरुमा इनिसयल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) का लागि गोप्य रूपमा आवेदन समेत दिएको छ।

कम्पनीका अनुसार एडमिनिस्ट्रेटरहरूले प्रत्येक च्यानलमा क्लड ट्यागले पहुँच गर्न सक्ने डाटा र टूलहरूलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छन्। स्ल्याकका जनरल म्यानेजर रोब सिमनले यो कदमले एआईलाई बहु–प्रयोगकर्ता (मल्टिप्लेयर) बनाएको बताएका छन्।

प्राइभेट कुराकानीको सट्टा क्लड ट्याग अब खुला रूपमा च्याटमा देखिनेछ। एन्थ्रोपिककी प्रोडक्ट हेड क्याट वुले आफ्ना सहकर्मीलाई ट्याग गरे जस्तै गरी एआईलाई ट्याग गर्न पाउनु निकै शक्तिशाली माध्यम भएको बताएकी छिन्। उनले आफ्नो क्लड ट्यागलाई जीमेलमा पहुँच दिएकी छिन् जसले महत्वपूर्ण म्यासेजहरू पढेर स्ल्याकमा जानकारी गराउँछ।

 

एआई
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