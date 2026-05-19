७ बानी, जुन कम उमेरमै छालामा बुढ्यौलीपन ल्याउने कारण बन्न सक्छन्

आफूलाई छिट्टै बुढो देखियोस् भन्ने मन कसलाई हुन्छ र ! यो प्राकृति प्रक्रिया हो, यसलाई रोक्न पनि त सकिँदैन।
उमेर बढ्दै जाँदा, छालाको इलास्टिन फाइबर र कोलाजेन कमजोर हुँदै जान्छ, जसले गर्दा छालामा चाउरीपना देखिने, छाला झोल्लिने र सुख्खापन जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन्।
यसमा पनि व्यक्तिअनुसार फरक हुन्छ । तर कहिलेकाँही यी समस्याहरू कम उमेरमै देखिन थाल्छन् । कम उमेरमै छालामा बुढ्यौलीपनको लक्षण देखिनुमा व्यक्तिका केही बानी र परिस्थितिहरू जिम्मेवार हुन्छन् ।
१.धूम्रपान
धूम्रपानले छालामा रक्त प्रवाह कम गर्छ र कोलाजेनलाई क्षति पुर्याउँछ । यसले समयपूर्व बुढ्यौली निम्त्याउन सक्छ ।
२.निद्राको कमी
शरीरमा कोर्टिसोलको स्तर बढ्दा कोलाजेन बिग्रन्छ । यसले वृद्धि हर्मोनलाई असर गर्छ, छालालाई आफैं मर्मत गर्नबाट रोक्छ । त्यसैले, दैनिक ७ देखि ९ घण्टा निदाउनु महत्त्वपूर्ण छ ।
३.पानी कम पिउनु
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा छालाको स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । यस्तो अवस्थामा, छालालाई हाइड्रेटेड राख्नु महत्त्वपूर्ण छ । यसो गर्न, प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ ।
४.खराब खानपान
खानपान गलत हुँदा पनि छालामा प्रत्यक्ष असर गर्छ । खराब आहारले छाला सुन्निने समस्या बढाउन सक्छ । उमेर नपुगी चाउरीपना निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले, आफ्नो आहारमा फलफूल, तरकारी, फाइबर, प्रोटिन र स्वस्थ बोसो समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
५.धेरै तनाव लिनु
यदि तपाईं बारम्बार तनावमा हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंको छालामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । तनावले छालालाई भित्रबाट असर गर्छ।
६. छालाको राम्रो हेरचाह नगर्नु
कमजोर छाला हेरचाह दिनचर्याले पनि छालालाई असर गर्छ । यदि छालाको हेरचाह राम्रो छैन भने, यसले जलन र बुढ्यौली जस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।
७.प्रदूषणमा धेरै एक्पोज हुनु
यदि तपाईं बारम्बार प्रदूषणको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ भने, तपाईंको छाला प्रभावित हुन थाल्छ । प्रदूषणले अक्सिडेटिभ तनाव र छालालाई क्षति पुर्याउन सक्छ ।
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