बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले गरे राजीनामा दिने घोषणा

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- बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले पार्टीभित्रको बढ्दो दबाबका कारण सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।
- देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'मैले सधैँ आफूले माया गर्ने देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिएको छु।'
- लेबर पार्टीले नयाँ नेता चयन नगरेसम्म उनी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया ९ जुलाईदेखि शुरू हुनेछ ।
८ असार, काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। लेबर पार्टीभित्रबाट बढ्दो दबाब र पार्टीका सांसदहरूको तीव्र असन्तुष्टिपछि स्टार्मरले यो निर्णय लिएका हुन्।
बीबीसीका अनुसार, आगामी केही साताभित्र लेबर पार्टीले नयाँ नेता चयन नगरेसम्म उनी कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदमा रहिरहनेछन्।
आफ्नो सरकारी निवास १० डाउनिङ स्ट्रिटबाहिर देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै स्टार्मरले भने, ‘मैले सधैँ आफूले माया गर्ने देशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिएको छु। मेरो पार्टीले आगामी चुनावमा नेतृत्व गर्न म उपयुक्त व्यक्ति हुँ कि होइन भनेर प्रश्न गरिरहेको छ, र म त्यसको जवाफ स्वीकार गर्छु। त्यसैले म लेबर पार्टीको नेताको रूपमा राजीनामा दिँदैछु।’
निकै भावुक देखिएका उनले अगाडि थपे, ‘जब म देशको यो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी (पद) छाड्नेछु, म मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी- एक असल श्रीमान् र बुबा बन्नमा बढी समय बिताउनेछु।’
उनले सोमबार बिहानै राजा चार्ल्सलाई भेटेर आफ्नो राजीनाकाबारे जानकारी गराइसकेका छन्।
राजीनामाको मुख्य कारण के हो?
दुई वर्षअघि मात्रै (जुलाई २०२४ मा) लेबर पार्टीलाई ऐतिहासिक चुनावी जित दिलाएर सत्तामा आएका स्टार्मरको लोकप्रियता पछिल्लो समय नराम्ररी खस्किएको थियो। अर्थतन्त्र सुधार र जीवनस्तर उकास्ने वाचाहरू पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको थियो।
गत साता भएको विशेष उपनिर्वाचनमा उनका आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी तथा ग्रेटर म्यानचेस्टरका पूर्व मेयर एन्डी बर्नहमले सानदार जित हासिल गरेपछि स्टार्मरमाथि पद छाड्ने दबाब ह्वात्तै बढेको थियो।
बर्नहम लेबर पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने र भावी प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा सबैभन्दा अगाडि छन्। स्टार्मरको मन्त्रिमण्डलका आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीहरू र १०० भन्दा बढी सांसदहरूले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए।
नयाँ प्रधानमन्त्री कहिले बन्नेछन्?
स्टार्मरले राजीनामाको घोषणा गर्दै पार्टीको नयाँ नेतृत्व चयनको समयसीमा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार जुलाई ९ देखि उम्मेदवारी दर्ता खुला हुनेछ।
यदि एन्डी बर्नहमको विरुद्धमा कोही उम्मेदवार उठेनन् र उनी निर्विरोध भए भने उनी जुलाईको मध्यमै बेलायतको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।
तर, पार्टीभित्र चुनावमै जानुपर्ने अवस्था आएमा अगस्टको अन्त्यसम्ममा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भइसक्नेछन्। सेप्टेम्बरमा संसद् सुरु हुनुअघि नै शक्ति हस्तान्तरण भइसक्ने स्टार्मरले बताएका छन्।
१० वर्षमा सातौँ प्रधानमन्त्री
स्टार्मरको बहिर्गमनसँगै बेलायतले विगत एक दशक (१० वर्ष) भित्र आफ्नो सातौँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ। स्टार्मरअघि डेभिड क्यामरुन, थेरेसा मे, बोरिस जोनसन, लिज ट्रस र ऋषि सुनकले पनि यसैगरी कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छाड्नुपरेको थियो।
स्टार्मर ५ जुलाई २०२४ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
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