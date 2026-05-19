जनमत पार्टीले ४० मुनिका युवालाई जोड्न ‘५०१ हिरोज् हन्ट’ कार्यक्रम ल्याउने

८ असार, काठमाडौं । जनमत पार्टीले पार्टी भित्र ४० वर्ष मुनिका युवाहरू जोड्नका लागि ‘५०१ हिरोज् हन्ट’ कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
२०७९ सालको चुनावमा मधेशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको जनमत पार्टी २०८२ को चुनावमा संघीय संसद्मा शून्यमा झरेपछि पार्टीभित्र पुनर्जागरणका लागि यो अभियानमुलक कार्यक्रम चलाउन लागेको हो ।
जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आजको बैठकले युवाकेन्द्रित कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको महासचिव चन्दन सिंहले जानकारी दिए ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत राजनैतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, उद्योग, व्यापार, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान दिइरहेका ४० वर्ष मुनिका युवाहरूलाई जोडिने छ ।
त्यसका लागि समाजसेवी, अभियन्ता, अधिकारकर्मी, कलाकार, खेलाडी, बुद्धिजीवी, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, सञ्चारकर्मी, चिकित्सक, इन्जिनियर, वकील, व्यवसायी, उद्योगी, उद्यमी, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, युवा नेता सहितका पेशाकर्मीलाईको ‘५०१ हिरोज्’ को रूपमा सम्मानित गर्ने र पार्टीलाई नवरुपान्तरण गर्नका लागि जिम्मेवारी दिने महासचिव सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
ईच्छुक व्यक्ति स्वयं वा अरुले पार्टीको वेबसाइटमा गएर सम्भावित व्यक्तिहरूलाई मनोनीत गर्नसक्ने पार्टीले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4