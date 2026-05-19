पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष, मुद्दा दायर हुँदै

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- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- उक्त मुद्दामा तीर्थराज भट्टराईलगायतलाई विपक्षी बनाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
८ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयसँगै निर्णयको कागजात बोकेर अख्तियारको टोली विशेष अदालत आइपुगेको छ ।
अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, मुद्दामा तीर्थराज अर्याललगायतलाई विपक्षी बनाए पनि अरुको नाम खुलिसकेको छैन ।
अहिले विशेष अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ।
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