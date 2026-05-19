टिकटकले ल्यायो विज्ञापन बनाउने नयाँ एआई फिचर, प्रम्प्टका आधारमा भिडियो बन्ने

९ असार, काठमाडौं । टिकटकले विज्ञापन निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन एआईमा आधारित नयाँ फिचरहरू घोषणा गरेको छ। यस अन्तर्गत एउटा विशेष एजेन्टिक टुल पनि सामेल छ जसले केवल टेक्स्ट प्रम्प्टका आधारमा पूरै भिडियो विज्ञापनहरू तयार गर्न सक्छ। यो टुलले एपभित्र चलेका ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको अध्ययन गरेर प्रयोगकर्तालाई विज्ञापन कस्तो बनाउने भन्नेबारे आवश्यक सल्लाह र मार्गदर्शन पनि दिनेछ।
टिकटकको ‘सिम्फनी क्रिएटिभ स्टुडियो’ भित्र यो नयाँ ‘सिम्फनी एजेन्ट’ टुल उपलब्ध गराइँदै छ। यसको मद्दतले मार्केटर्सहरूले एपमा कुन विषय वा शैली ट्रेन्डिङमा छ भन्ने कुराको एआई विश्लेषण गरेर पूरै विज्ञापन अभियानहरू निर्माण गर्न सक्नेछन्।
विज्ञापनदाताहरूले यस टुलमा टेक्स्ट विवरण, इमेज र भिडियोका उदाहरणहरू थप्न सक्छन्। त्यसपछि सिम्फनी एजेन्टले सुरुको विवरणका आधारमा मिल्दाजुल्दा अरू भिडियोका उदाहरणहरू खोजेर प्रयोगकर्तासामु प्रस्तुत गरिदिन्छ।
प्रयोगकर्ताले ती प्रत्येक उदाहरणमा क्लिक गरेर ती भिडियोहरूले एपमा कस्तो प्रदर्शन गरिरहेका छन् र तिनको पर्फर्मेन्स डेटा कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हेर्न पाउनेछन्। त्यहाँबाट क्रिएटरहरूले ‘क्रिएट योर ओन’ बटन थिचेर उपलब्ध भएका उदाहरणहरू जस्तै नयाँ भिडियो विज्ञापनहरू बनाउन सक्छन्। यस प्रक्रियामा सुरुको प्रम्प्टमा भएका विवरणहरूलाई थप परिमार्जन गरेर विज्ञापन तयार पारिन्छ।
सिम्फनी एजेन्टले विज्ञापनदाताहरूलाई यही तरिका अपनाएर कुनै पनि सामग्री विना सुरुदेखि नै नयाँ भिडियो विज्ञापनहरू बनाउन पनि सघाउँछ। यसरी नयाँ प्रवर्द्धनात्मक सामग्री बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले आफ्नो अभियानको आवश्यक विवरण मात्र इनपुट गरे पुग्छ। त्यसपछि सिम्फनी एजेन्टले बाइटडान्स कम्पनीको सबैभन्दा पछिल्लो ‘सिडान्स २.०’ एआई मोडल प्रयोग गरेर भिडियोका उदाहरणहरू आफैँ बनाइदिन्छ।
यसको अर्थ यो सिस्टमले प्रयोगकर्तालाई क्यामेरा एप समेत खोल्न नलगाई पूरै भिडियो उत्पादन प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन सक्छ। टिकटकले देखाएका उदाहरणहरू हेर्दा यो प्रविधि निकै बलियो र भरपर्दो देखिन्छ। तर वास्तविक नतिजा भने प्रयोगकर्ताले दिने प्रम्प्टको विवरण र सिस्टमको क्षमता अनुसार फरक पर्न सक्छ। टिकटकमा विज्ञापन अभियानहरू चलाउनका लागि यो एकदमै सजिलो उपाय हुन सक्छ। यसले विज्ञापनदाताहरूलाई एपभित्र सफल भइसकेका पुराना विज्ञापनहरूबाट सिधै प्रेरणा लिने अवसर दिन्छ। उदाहरणहरू पूर्ण रूपमा उत्कृष्ट नभए पनि यसले कुन विधामा कस्तो कन्टेन्ट र प्रस्तुति शैलीले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न मद्दत गर्नेछ।
यसका साथै टिकटकले आफ्नो अपडेटेड सिम्फनी टुलले विज्ञापनदाताहरूलाई स्थिर फोटो सामग्रीहरूका साथै भिडियो र अडियो एभटारहरू बनाउन पनि अनुमति दिने बताएको छ। यो टुलको प्रयोग गरेर विज्ञापनदाताले आफ्ना भिडियोहरूलाई विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद र डबिङ समेत गर्न सक्छन्। यसको नतिजा फरक-फरक आउन सक्ने भए पनि टिकटकको विस्तारित विज्ञापन प्रणालीमा यो परीक्षण गर्न योग्य टुल साबित हुन सक्छ।
टिकटकको सिम्फनी एजेन्टले विज्ञापनका लागि क्रिएटर ब्रिफहरू तयार पार्ने र उपयुक्त क्रिएटरहरू पहिचान गरेर उनीहरूलाई अभियानमा आबद्ध हुन आमन्त्रण गर्ने क्षमता पनि राख्छ। यसमा भएको सुधारिएको सर्च टुलले विज्ञापनदाताहरूलाई आफ्नो ब्रान्डसँग सम्बन्धित क्रिएटरका पुराना भिडियोहरू खोज्न पनि सजिलो बनाउनेछ।
टिकटकले डेन्सु कम्पनीको एआईमा आधारित सास प्लेटफर्म ‘जोयुमी’ सँग पनि नयाँ सहकार्य सुरु गरेको छ। यसले गर्दा डेन्सुका ग्राहकहरूका लागि टिकटकमा चलिरहेका कन्टेन्ट ट्रेन्डहरू पछ्याउन अझ सजिलो हुनेछ। यस सहकार्यमार्फत डेन्सुका ग्राहकहरूले सिम्फनीका क्रिएटिभ टुलहरूमा सिधै पहुँच पाउनेछन्। यसमा अहिले इमेज टु भिडियो र क्याप्सन रिमुभल जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध छन् भने भविष्यमा डबिङ र डिजिटल एभटार जस्ता फिचरहरू पनि थपिनेछन्।
यी एआई प्रयोगहरूले टिकटकमा विज्ञापन अभियानहरू सुरु गर्न र त्यसलाई ठूलो स्तरमा लैजान धेरै सजिलो बनाउन सक्छ। विज्ञापनका लागि पूरै एआई सामग्रीमा मात्र भर पर्न नसक्ने ब्रान्डहरूका लागि पनि टिकटकको वास्तविक प्रयोग र इन्गेजमेन्टका आधारमा चल्तीका ट्रेन्डहरू बुझ्न यो टुल निकै सहयोगी हुने देखिन्छ।
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