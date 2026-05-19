मेरिकी प्रतिबन्धलाई चुनौती दिँदै जापानी एआई ‘फुगु अल्ट्रा’ सार्वजनिक

९ असार, काठमाडौं । केही समयअघि अमेरिकी सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै आफ्ना शक्तिशाली एआई मोडेलहरू ‘फेबल’ र ‘माइथोज’ विदेशीहरूका लागि बन्द गरिदिएको थियो ।
अमेरिकाको यो प्रतिबन्धलाई लिएर फ्रान्समा भएको जी७ बैठकमा फ्रान्स र क्यानडा जस्ता राष्ट्रहरूले समेत ‘हामीलाई प्रविधिबाट बञ्चित गरियो’ भन्दै असन्तुष्टि पाेखेका थिए ।
यही विवादका बीच एउटा जापानी कम्पनी ‘सकाना’ले अमेरिकी प्रतिबन्धको विकल्पमा ‘फुगु अल्ट्रा’ नामको नयाँ एआई मोडेल (multi-agent orchestration system) सार्वजनिक गरेको छ ।
यो मोडेल अमेरिकाले बन्द गरिदिएका ‘फेबल’ र ‘माइथोज’ जत्तिकै शक्तिशाली रहेको जापानी कम्पनीको दाबी छ ।
यसको मुख्य फाइदा भनेको अब विश्वका जुनसुकै देशका प्रयोगकर्ताले पनि अमेरिकी प्रतिबन्धको कुनै झन्झट र जोखिम विना नै ढुक्कसँग अत्याधुनिक एआई सुविधा प्रयोग गर्न पाउने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
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