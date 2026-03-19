एआईबाट बनेको छोटो फिल्मपछि म्युजिक भिडियो ल्याउँदै निश्चल बस्नेत

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १९ गते १६:१८

  • फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग गरी ५ घण्टा लगाएर ‘जम्पर’ नामक छोटो फिल्म निर्माण गरेका छन् ।
  • बस्नेतले जयन वाइवाको शब्द तथा संगीत रहेको गीत ‘उडुँ म कतै’ को म्युजिक भिडियो पनि एआई प्रविधिबाट निर्माण गरेका छन् ।
  • एआईबारे बस्नेतले लेखेका छन्, “हामीले टेक्नोलोजीको सदुपयोग गर्न जानेनौ भने हामी धेरै पछी पर्ने रैछौं ।”

काठमाडौं । फिल्म निर्देशक निश्चल बस्नेतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिबाट फिल्म र संगीत बनाउने कार्यमा अभिरुचि राखेको देखिन्छ । उनका पछिल्ला केही सोसल मिडिया पोस्ट हेर्दा दर्शकले त्यो थाहा पाउन सक्छन् ।

केही साताअघि उनले एआईको प्रयोगबाट छोटो फिल्म ‘जम्पर’ बनाएका थिए । ५ घण्टा लगाएर उनले बनाएको उक्त छोटो फिल्मे साइन्स फिक्सन हो जसलाई दर्शकले निश्चलको कम्पनी ब्ल्याकहर्स पिक्चर्सको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्छन् ।

एआईबाट फिल्म बनाएपछि निश्चलले प्रशंसा पाएका थिए । उनले त्यतिबेला लेखेका थिए, ‘यो एआई भन्ने जिनिस चलाउन सिक्दै गर्दा था भो, हामीले टेक्नोलोजीको सदुपयोग गर्न जानेनौ भने हामी धेरै पछी पर्ने रैछौं । संसार कुदिराछ हामी अब कुदेको देखेर दंग परिराछौं ।’

यस्तोमा, निश्चलले एआई प्रविधिमा आधारित रहेर जयन वाइवाको शब्द तथा संगीतमा गीत पनि ल्याउँदैछन् । ‘उडुँ म कतै’ बोलको गीतको निर्देशन निश्चलले गरेका छन् जसको फोटो पनि उनले सेयर गरेका छन् ।

उनले सेयर गरेको फोटो हेर्दा यो गीतको भिडियो डिस्टोपियन शैलीमा बनेको देखिन्छ । तीनजना अन्तरीक्षयात्री ध्वस्त भैसकेको कुनै ग्रहमा बन्दुक र अन्तरीक्षयात्रीको कस्ट्युमसहित छन् । निश्चल स्वयम एक पात्रको रुपमा छन् ।

यसबारे उनी लेख्छन्, ‘जमाना एआइ युगमा पुगिसकेको हुनाले हामीले पनि एआइबाट एउटा म्युजिक भिडियो बनाउने कोसिस गरेका छौं । जयन जे वाइबाको स्वर शब्द संगीत रहेको उक्त गीतमा केही नयाँपन दिने कोसिस गरेका छौं भिडियोमार्फत । केही दिनमै सार्वजनिक हुनेछ ।’

मानिसभन्दा एआई प्रविधि महँगो बन्दै गएपछि पश्चिमा कर्पोरेट क्षेत्रमा वित्तीय संकट

गुगल सर्चमा एआईको दबाब बढ्दै, के हुन सक्छन वैकल्पिक सर्च इन्जिनहरू ?

एआईले खोस्ला त जागिर ? यसो भन्छन् प्रविधि कम्पनीका सीईओ

के चिनियाँ भाषा इन्जिनियरिङ कार्यहरूका लागि एआईलाई निर्देशन दिने प्रमुख भाषा बन्ला ?

विश्वकै पहिलो एआई राष्ट्र : प्रविधिको चमत्कार कि अर्को खतरनाक प्रयोग ?

एआईको निहुँमा मानिसको जागिर खोस्न नपाइने चिनियाँ अदालतको फैसला

‘पोस्टमार्टम गर्न दिएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्य खुल्थे’

निलम्बित हुनसक्छन् संसद्‌मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसद

सीमा अतिक्रमणको घाउ बल्झाउने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

आयुर्वेदिक औषधि : विश्वास गर्ने कि डराउने ?

काग : मानिसको अनुहार चिन्नेदेखि औजार बनाउने अद्भुत चरा

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

