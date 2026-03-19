+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

के चिनियाँ भाषा इन्जिनियरिङ कार्यहरूका लागि एआईलाई निर्देशन दिने प्रमुख भाषा बन्ला ?

सिंघुवा विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले औद्योगिक शक्तिहरूका लागि गम्भीर अर्थ राख्ने प्रश्न उठाउँदै विश्वव्यापी प्राविधिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ मोर्चा खोलेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १३:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिंघुवा विश्वविद्यालयको अध्ययनले विश्वव्यापी प्राविधिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ मोर्चा खोल्दै एआई मोडलले भाषाले प्रभाव पार्न सक्ने प्रश्न उठाएको छ।
  • चीनको शीर्ष उड्डयन जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार चिनियाँ भाषाले अंग्रेजीमाथि आन्तरिक फाइदा हुन सक्छ तर हाल त्यसको महत्व कम छ।
  • एयरोस्पेस इन्जिनियरिङ स्कूलका प्राध्यापक चेन हाइक्सिनको टोलीले एआईलाई विमान पखेटाको आकार सुधार्न तर्क र भिजन क्षमतासहित डिजाइन गरेको छ।

५ जेठ, काठमाडौं ।  सिंघुवा विश्वविद्यालयको एक अध्ययनले औद्योगिक शक्तिहरूका लागि गम्भीर अर्थ राख्ने प्रश्न उठाउँदै विश्वव्यापी प्राविधिक प्रतिस्पर्धामा नयाँ मोर्चा खोलेको छ।

यदि तपाईं कुनै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मोडललाई, उदाहरणका लागि, एउटा उत्कृष्ट विमानको डिजाइन गर्न आदेश दिनुहुन्छ भने के तपाईं त्यससँग अंग्रेजीमा कुरा गर्नुहुन्छ वा चिनियाँमा ? यसले कुनै फरक पार्छ?

अप्रिल २७ मा चीनको शीर्ष उड्डयन जर्नल ‘एक्टा एयरोनटिका एट एस्ट्रोनटिका सिनिका’ मा प्रकाशित उक्त अनुसन्धानका अनुसार यसको जवाफ मिश्रित छ । चिनियाँ भाषाको अंग्रेजीमाथि एउटा आन्तरिक फाइदा हुन सक्छ । तर अहिलेका लागि त्यो धेरै महत्व भने छैन।

सिंघुवाको एयरोस्पेस इन्जिनियरिङ स्कूलका प्राध्यापक चेन हाइक्सिनको नेतृत्वमा रहेको टोलीले एउटा परिष्कृत एआई ‘एजेन्ट’ तयार पारेको थियो । जसलाई इन्जिनियरिङको एउटा क्लासिक कार्य आधुनिक विमानको पखेटाको आकारमा हेरफेर गरेर त्यसको ड्र्याग कम गर्ने गर्नका लागि डिजाइन गरिएको थियो।

एआईलाई ‘देख्न’ र ‘तर्क गर्न’ सिकाइएको थियो। भिजन-ल्याङ्ग्वेज मोडलको प्रयोग गरी, एआईलाई पखेटाको आकार र तिनको वायुप्रवाह ढाँचाहरूका तस्बिरहरू देखाइएको थियो, जसमा इन्जिनियरिङ नियमहरू र डिजाइन इतिहासको एक सेट पनि जोडिएको थियो।

त्यसपछि, उसले पखेटालाई अझ एरोडाइनामिक बनाउनका लागि यहाँ अलिकति ‘बम्प’ थप्ने वा त्यहाँ अलिकति वक्र मिलाउने जस्ता सूक्ष्म ज्यामितीय संशोधनहरू प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो। एआईले त्ट्रायल एन्ड एरर प्रक्रियामार्फत सिकेको थियो । प्रत्येक पटक सफलतापूर्वक ड्र्याग कम गर्दा त्यसले ‘रिवार्ड’ प्राप्त गर्थ्यो ।

एआई
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विश्वकै पहिलो एआई राष्ट्र : प्रविधिको चमत्कार कि अर्को खतरनाक प्रयोग ?

विश्वकै पहिलो एआई राष्ट्र : प्रविधिको चमत्कार कि अर्को खतरनाक प्रयोग ?
एआईको निहुँमा मानिसको जागिर खोस्न नपाइने चिनियाँ अदालतको फैसला

एआईको निहुँमा मानिसको जागिर खोस्न नपाइने चिनियाँ अदालतको फैसला
एआई सीप भएका सफ्टवेयर इन्जिनियरको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि

एआई सीप भएका सफ्टवेयर इन्जिनियरको तलब २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि
एआईसँग धेरै नम्र भएर बोल्दा दिन सक्छ भ्रामक जानकारी

एआईसँग धेरै नम्र भएर बोल्दा दिन सक्छ भ्रामक जानकारी
नयाँ वेबसाइटहरूमध्ये एक तिहाइ एआई निर्मित : अध्ययन

नयाँ वेबसाइटहरूमध्ये एक तिहाइ एआई निर्मित : अध्ययन
एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो

एआईबाट स्वास्थ्य सल्लाह लिनु सही कि गलत ? अनुसन्धानमा यस्तो देखियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित