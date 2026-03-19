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एआईबाट अढाइ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छौं, जीडीपी ३ प्रतिशतले बढाउँछौं : क्यानडा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २२ गते १२:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • क्यानडाले सन् २०३१ सम्ममा २ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।
  • स्वदेशी एआई कम्पनीहरूलाई मद्दत गर्न क्यानडा सरकारले ५० करोड क्यानेडियन डलरको नयाँ प्रविधि कोष स्थापना गर्ने भएको छ।
  • नयाँ रणनीतिबाट क्यानडाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०० अर्ब क्यानेडियन डलर बराबरको आर्थिक लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

२२ जेठ, काठमाडौं । क्यानडाले बिहीबार एउटा नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। यसले सन् २०३१ सम्ममा २ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने सरकारको भनाइ छ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, यस रणनीतिमा स्वदेशी एआई कम्पनीहरूलाई मद्दत गर्न नयाँ ५० करोड क्यानेडियन डलर (३६ करोड ५० हजार अमेरिकी डलर) को प्रविधि कोष पनि समावेश छ।

‘सबैका लागि एआई’ नामक यस रणनीतिको घोषणा प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले गरेका हुन्। क्यानडाका ठूला कम्पनीहरूले द्रुत रूपमा सूचना प्रशोधन गर्न र क्यानडाको ऐतिहासिक रूपमै न्यून रहेको उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने आशासहित नयाँ उपकरणहरू निर्माण गर्न भारी लगानी गरिरहेको समयमा यो घोषणा भएको हो।

टोरन्टोमा कार्नीद्वारा सार्वजनिक गरिएको रणनीति अनुसार, यसबाट क्यानडाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। प्रमुख क्षेत्रहरूमा एआईको व्यापारीकरण र प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व बढाएसँगै यसले करिब २०० अर्ब क्यानेडियन डलर बराबरको आर्थिक ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

क्यानडाको डिजिटल क्षेत्रले हाल करिब ८ लाख कामदारहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ र जीडीपीमा १४० अर्ब क्यानेडियन डलरभन्दा बढीको योगदान गरिरहेको छ, जसमा १ लाख ५० हजार रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा एआईसँग जोडिएका छन्।

अमेरिकी विशाल प्रविधि कम्पनीहरूको तुलनामा क्यानेडियन एआई कम्पनीहरूमा रहेको पूँजीको अभाव पूरा गर्न क्यानडाले ५० करोड क्यानेडियन डलरको ‘क्यानडियन टेक ग्रोथ फन्ड’ स्थापना गर्नेछ। यस कोषले संघीय सरकारलाई क्यानेडियन एआई कम्पनीहरूमा सेयर स्वामित्व (इक्विटी स्टेक) लिन सक्ने व्यवस्था पनि गर्नेछ ।

क्यानडाका साना तथा मझौला उद्यमहरूका लागि एआई उपकरणहरूमा पहुँच पुर्‍याउन सरकारले बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक अफ क्यानडाबाट ५० करोड क्यानेडियन डलरको पहललाई उपयोग गर्नेछ।

क्यानडाले बालबालिकाको जानकारी र अनलाइन गतिविधिहरू सुरक्षित गर्न, डिपफेकविरुद्ध लड्न र व्यक्तिगत डेटामा उपभोक्ताहरूको नियन्त्रण बलियो बनाउन नयाँ उपभोक्ता गोपनीयता कानुन ल्याउने योजना दोहोर्‍याएको छ।

उदीयमान एआई जोखिमहरू ट्र्याक गर्न र एआई मोडलहरूको पारदर्शी मूल्याङ्कन गर्न सरकारले ५ करोड क्यानेडियन डलर लगानी पनि गर्नेछ। यद्यपि, यी नियमहरू लागू गर्ने समयसीमा भने खुलाइएको छैन।

 

एआई
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