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ओपनएआईले ल्यायो ‘प्याच द प्लानेट’ पहल, ओपन सोर्स सफ्टवेयरलाई सुरक्षित बनाइने

यसका लागि ओपनएआईले सुरक्षा कम्पनी ‘ट्रेल अफ बिट्स’ सँग सहकार्य गरेको छ। यो टोलीले ओपन सोर्सका मेन्टेनरहरूलाई उनीहरूको प्रोजेक्ट सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ९ गते १५:०७

९ असार, काठमाडौं । ओपनएआईले सोमबार एउटा नयाँ पहल सुरू गरेको छ । यो पहलको नाम ‘प्याच द प्लानेट’ राखिएको छ। यस पहलले ओपन सोर्स कम्युनिटीलाई साइबर सुरक्षा सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले सफ्टवेयरमा भएका बगहरू हटाउन सहयोग गर्नेछ।

यसका लागि ओपनएआईले सुरक्षा कम्पनी ‘ट्रेल अफ बिट्स’ सँग सहकार्य गरेको छ। यो टोलीले ओपन सोर्सका मेन्टेनरहरूलाई उनीहरूको प्रोजेक्ट सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ।

ट्रेल अफ बिट्सका सुरक्षा इन्जिनियरहरूले ओपन सोर्स मेन्टेनरहरूसँग सिधै काम गर्नेछन्। उनीहरूले सम्भावित कोड समस्याहरूको समीक्षा गर्नेछन्। यस प्रक्रियामा ओपनएआईका सुरक्षा टुलहरू प्रयोग हुनेछन्।

यसमा ‘कोडेक्स सेक्युरिटी’ जस्ता टुलहरू सामेल छन्। अहिले धेरै मेन्टेनरहरूले थोरै समय र सीमित स्रोतमा धेरै रिपोर्टहरू हेर्नुपर्ने अवस्था छ। यो पहलले मेन्टेनरहरूको सो बोझ कम गर्न काम गर्नेछ।

सुरक्षा इन्जिनियरहरूले मेन्टेनरहरूसम्म पुग्नु अगाडि नै समस्याहरूको समीक्षा गर्नेछन्। उनीहरूले प्रोजेक्टका लागि प्याच र टेस्टहरू तयार पार्न सँगै काम गर्नेछन्। उनीहरूले नयाँ वर्कफ्लो पनि निर्माण गर्नेछन्। यसले पहिलो पटक समस्या समाधान भएपछि पनि टोलीलाई सुरक्षा सुधार गरिरहन मद्दत गर्नेछ।

ट्रेल अफ बिट्सका इन्जिनियरहरूले कोडका लागि आकस्मिक उपचार टोली जस्तै काम गर्नेछन्। उनीहरूले सम्भावित समस्याहरू पहिचान गर्न र समाधान गर्न मेन्टेनरहरूलाई सघाउनेछन्। यो सबै काममा ओपनएआईको सफ्टवेयरले सहयोग गर्नेछ। यो एक ठूलो योजना हो।

ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरू व्यावसायिक सफ्टवेयर उद्योगका आधार हुन्। यो प्रणाली विकेन्द्रीकृत छ। यसको संरचना पनि केही कमजोर छ। यस कारण धेरैजसो सफ्टवेयरहरू असुरक्षित छन्। ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरूमा हुने बगहरू व्यावसायिक कोडका लागि ठूलो समस्या बन्न सक्छन्। केही वर्ष अघिको ‘लगफोरजे’ को घटना यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो। त्यतिबेला धेरै प्रयोग हुने ओपन सोर्स युटिलिटीमा एउटा ठूलो कमजोरी भेटिएको थियो।

अहिले एन्थ्रोपिक कम्पनीको ‘मिथोस’ जस्ता सुरक्षा टुलहरूको चर्चा छ। एआईले अब कोडभित्र रहेका बगहरू आफैँ पत्ता लगाउन सक्छ। यसले ती बगहरूको दुरुपयोग गर्ने बाटो पनि बनाउन सक्छ। साइबर अपराधलाई स्वचालित बनाउने काम नयाँ होइन। यी टुलहरूले गलत काम गर्ने मानिसहरूका लागि सजिलो बनाइदिन सक्छन्।

ओपनएआईले यो अवस्थालाई उल्ट्याउन खोजेको छ। उसले ओपन सोर्स कम्युनिटीलाई सुरक्षित राख्न एआईको प्रयोग गर्दै छ। यो कदम एन्थ्रोपिक कम्पनीसँगको प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन्छ। ओपन सोर्स कम्युनिटीका लागि यो एकदमै आवश्यक कुरा हो।

एआई
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