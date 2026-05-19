+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टेलिग्राममार्फत बाल यौन दुर्व्यवहारका सामग्री र वित्तीय ठगी भएको भारतको खुलासा

गृह मन्त्रालयको साइबरक्राइम कोआर्डिनेसन सेन्टरले तयार पारेको ३५ पानाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले यस एपका ग्रुपहरूलाई सक्रिय रूपमा निगरानी गरिरहेको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते १३:२४

१० असार, काठमाडौं । भारतमा टेलिग्रामको प्रयोग व्यापक रूपमा बाल यौन दुर्व्यवहारका सामग्रीहरू सेयर गर्न र वित्तीय ठगीका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न भइरहेको एउटा सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ।

गृह मन्त्रालयको साइबरक्राइम कोआर्डिनेसन सेन्टरले तयार पारेको ३५ पानाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले यस एपका ग्रुपहरूलाई सक्रिय रूपमा निगरानी गरिरहेको छ।

मेडिकल कलेजको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयलाई लिएर सरकारले टेलिग्राममाथि लगाएको एक हप्ताको प्रतिबन्धको बचाउका क्रममा यो प्रतिवेदन अदालतमा पेस गरिएको थियो। उक्त प्रतिबन्ध मंगलबार हटाइएको छ । तर, पुराना म्यासेजहरू एडिट गर्न मिल्ने फिचरमा भने जुन ३० सम्म रोक लगाइएको छ।

भारत सरकारले टेलिग्रामको गोपनीयता सम्बन्धी फिचरहरू प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई फोन नम्बर नदेखाई कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ र पहिचान गर्न गाह्रो बनाउँछ। भारतमा ५० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएको ह्वाट्सएपमा भने यस्तो सुविध उपलब्ध छैन।

रोयटर्सले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अनुसार साइबर अपराधीहरूले बन्द गरिएका ग्रुप र च्यानलहरूमा पहुँच बनाउन टेलिग्रामको प्रयोग गरिरहेका छन्। भारत टेलिग्रामको सबैभन्दा ठूलो बजार हो जहाँ यसका १५ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन्। यो एप अन्य देशहरूमा पनि अनुसन्धान र विवादको घेरामा पर्दै आएको छ।

टेलिग्राम भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो

रास्वपामा समायोजनबाट आएकालाई प्रतिस्पर्धामा खुकुलो
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले खोज्नैपर्ने प्रश्नको जवाफ
१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव

१० प्रतिशत शय्या नीति : झनै चर्कियो सरकार र निजी क्षेत्रको टकराव
सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी

सुकुमवासी बस्ती हटाइएको स्थानमा फर्काईंदै मनोहरा नदी
पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु पनि तानिइन् अनुसन्धानमा, बयानका लागि म्याद तामेल
संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले

संसद्‌मा दुर्लभ बालेन, बजेटमाथिको जवाफ पनि छले
देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

देउवा दम्पतीले कहाँबाट लेख्दैछन् खुसुखुसु इमेल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories
बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

बर्ड फ्लू : कतिबेला खतरनाक ?

9 Stories
गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

गोल्डेन बुट जित्न सक्ने ६ दावेदार

9 Stories
के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

के काठमाडौँ हैजाको जोखिममा छ ?

8 Stories
कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

कस्तो छ, रोनाल्डोको दिनचर्या ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित