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काठमाडौंको बाँसबारीमा खुल्यो अत्याधुनिक इभेन्ट भेन्यू ‘रामालय’

आधुनिक प्रविधि, लचिलो संरचना, प्राकृतिक वातावरण, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा एकै स्थानमा उपलब्ध गराउने प्रयाससहित सञ्चालनमा आएको रामालयले नेपालको इभेन्ट उद्योगमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २६ गते १०:००

काठमाडौं । काठमाडौंको नारायणगोपाल चोक नजिकै बाँसबारीस्थित धापासी मार्गमा अत्याधुनिक सुविधा, आकर्षक डिजाइन र बहुउद्देश्यीय संरचनासहित नयाँ इभेन्ट भेन्यू ‘रामालय’ सञ्चालनमा आएको छ ।

कर्पोरेट कार्यक्रमदेखि विवाह, सांस्कृतिक समारोह, कन्सर्ट र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलनसम्म आयोजना गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको रामालयले नेपाली इभेन्ट उद्योगमा नयाँ अवधारणा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

आधुनिक वास्तुकलासँगै प्राकृतिक हरियालीको संयोजन

करीब ३३ हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको रामालय आधुनिक वास्तुकलासँगै प्राकृतिक हरियालीको संयोजनमा निर्माण गरिएको छ ।

शहरको व्यस्त वातावरणबीच रहेको भए पनि भेन्यूभित्र प्रवेश गरेपछि रिसोर्टजस्तै शान्त र खुला वातावरणको अनुभूति हुने गरी यसको डिजाइन गरिएको छ ।

रामालयको मुख्य आकर्षणमध्ये एलईडी सिलिङ प्रणाली, इन्टेलिजेन्ट तथा हाइड्रोलिक लाइटिङ, व्यावसायिक स्तरको साउन्ड सिस्टम, स्वचालित ‘मुड सेटिङ’ जोन र आकर्षक इन्टेरियर डिजाइन रहेका छन् । यी विशेषताले यहाँ आयोजना हुने कार्यक्रमलाई आकर्षक र स्मरणीय बनाउने सञ्चालकको विश्वास छ ।

स्टेजको आकार परिवर्तन गर्न सकिने

मुख्य हल करिब ८ हजार वर्गफिट र आउटडोर क्षेत्र ९ हजार वर्गफिटमा फैलिएको छ । आवश्यकता अनुसार स्टेजको आकार आवश्यकता अनुसार घटाउन–बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।

उच्चस्तरीय बार, अपाङ्गतामैत्री पहुँच, चेन्जिङ रुम तथा पर्याप्त पार्किङ सुविधाले विभिन्न प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालनलाई सहज बनाएको छ ।

रामालयको अर्को विशेषता भनेको सवारी साधनलाई नै स्टेजसम्म पुर्‍याउन मिल्ने संरचना हो ।

सञ्चालक खुश्बु ओझाका अनुसार चारपाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाइकल तथा अन्य हलुका सवारी साधनलाई स्टेजमै राखेर प्रडक्ट लञ्च गर्न सकिने गरी भेन्यू निर्माण गरिएको छ । नेपालमा यस प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउने भेन्यू निकै सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि रामबाग महल र उत्सव कुञ्जजस्ता इभेन्ट भेन्यूको व्यवस्थापन गरिसकेकी ओझाले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कर्पोरेट इभेन्ट आयोजना गर्न उपयुक्त स्थलको अभाव महसुस भएपछि रामालय सञ्चालनमा ल्याएको बताइन् ।

सुरक्षा पनि प्राथमिकतामा

उनका अनुसार नेपालका पाँचतारे होटलका ब्यांक्वेट हलमा उपलब्ध नभएका केही प्रविधि र पूर्वाधारलाई समेत समेटेर रामालय निर्माण गरिएको छ । त्यसैले सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, फेसन शो, ब्युटी प्याजेन्ट, कन्सर्ट, चलचित्र प्रिमियर, शैक्षिक कार्यक्रमदेखि शुभमुहूर्तसम्मका विविध कार्यक्रम यहाँ आयोजना गर्न सकिन्छ ।

रामालयले सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुख्य प्रवेशद्वारका अतिरिक्त पछाडिबाट पनि सहज आवतजावत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आकस्मिक अवस्था आएमा ३० सेकेन्डदेखि एक मिनेटभित्र अतिथि लगायतका सहभागीहरुलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्न सकिने गरी आपतकालीन निकासको डिजाइन गरिएको सञ्चालकले जानकारी दिइन् ।

आरजी क्रियसन्सको कन्सेप्ट, डिजाइन र निर्माण

रामालयको अवधारणा, डिजाइन र निर्माण आरजी क्रियसन्सले गरेको हो । इभेन्ट भेन्यू निर्माणमा अनुभव र नवीन डिजाइनका कारण नयाँ मानक स्थापित गरेको आरजी क्रियसन्सले रामालयलाई फरक पहिचान दिन सफल भएको उनको भनाइ छ ।

डेस्टिनेसन वेडिङलाई पनि लक्षित गरी निर्माण गरिएको रामालयले विशेषगरी भारतलगायतका छिमेकी मुलुकबाट नेपाल आउने विवाह समारोहका आयोजकलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एकैपटक करिब दुई हजार जनासम्म सहभागी हुने कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने क्षमता रहेको यस भेन्यूमा हाल दैनिक १०–१५ जना अवलोकनका लागि आउने गरेका छन् । सञ्चालकका अनुसार भेन्यूको सुविधा र संरचना अवलोकन गरेपछि अधिकांश आगन्तुकले कार्यक्रम बुक गर्ने गरेका छन् ।

आधुनिक प्रविधि, लचिलो संरचना, प्राकृतिक वातावरण, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा एकै स्थानमा उपलब्ध गराउने प्रयाससहित सञ्चालनमा आएको रामालयले नेपालको इभेन्ट उद्योगमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आरजी क्रियसन्स रामालय
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