जुम्लामा जडिबुटी खाएर बिरामी परेका एकजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु

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- जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ मा सतुवा नामक जंगली जडिबुटी खाँदा ६५ वर्षीय दलजित सार्कीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
- जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा स्कुटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा दैलेखका ४८ वर्षीय मिनबहादुर साउदको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ ।
- खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ मा खहरेखोला तर्ने क्रममा बगेका ७१ वर्षीय परशुराम परियार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।
३ साउन, काठमाडौं । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ मा आज बिहान जंगली जडिबुटी खाएर बिरामी परेका एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ६५ वर्षीय दलजित सार्की रहेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार उनले आज बिहान सवा तीन बजे सतुवा नामको जडिबुटी खाएका थिए । लगत्तै उनी बिरामी परेका थिए । त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
जुम्लामा स्कुटर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु
३ साउन, काठमाडौं । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको बसपार्क क्षेत्रमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–३ का ४८ वर्षीय मिनबहादुर साउदको मृत्यु भएको हो ।
जुम्ला बजारबाट रारालिहीतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०१–००१ प २७८२ नम्बरको स्कुटर शनिबार बेलुका अनियन्त्रित भई सडक किनारमा पल्टिएको थियो ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका साउदको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
खोटाङमा खहरेखोलाले बगाउँदा वृद्धको ज्यान गयो
३ साउन, काठमाडौं । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ गैरीगाउँमा हिजो बेलुकी खहरे खोलाले बगाएर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ७१ वर्षीय परशुराम परियार छन् ।
हिजो बेलुकी ७ बजे खहरे खोला तर्ने क्रममा उनी बगेका थिए । खोजतलासको क्रममा बगाएको स्थानबाट करिब १०० मिटर तल झ्याङमा उनी मृत फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बाक्सिला खोटाङले जनाएको छ ।
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