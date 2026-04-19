+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जुम्लामा जडिबुटी खाएर बिरामी परेका एकजनाको उपचारको क्रममा मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते ८:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ मा सतुवा नामक जंगली जडिबुटी खाँदा ६५ वर्षीय दलजित सार्कीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
  • जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा स्कुटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा दैलेखका ४८ वर्षीय मिनबहादुर साउदको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ ।
  • खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ मा खहरेखोला तर्ने क्रममा बगेका ७१ वर्षीय परशुराम परियार मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।

३ साउन, काठमाडौं । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ मा आज बिहान जंगली जडिबुटी खाएर बिरामी परेका एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ६५ वर्षीय दलजित सार्की रहेका छन् ।

स्थानीयका अनुसार उनले आज बिहान सवा तीन बजे सतुवा नामको जडिबुटी खाएका थिए । लगत्तै उनी बिरामी परेका थिए । त्यसपछि उनलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो । उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।

जुम्लामा स्कुटर दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु

३ साउन, काठमाडौं । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको बसपार्क क्षेत्रमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–३ का ४८ वर्षीय मिनबहादुर साउदको मृत्यु भएको हो ।

जुम्ला बजारबाट रारालिहीतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०१–००१ प २७८२ नम्बरको स्कुटर शनिबार बेलुका अनियन्त्रित भई सडक किनारमा पल्टिएको थियो ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका साउदको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

खोटाङमा खहरेखोलाले बगाउँदा वृद्धको ज्यान गयो

३ साउन, काठमाडौं । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका–४ गैरीगाउँमा हिजो बेलुकी खहरे खोलाले बगाएर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ७१ वर्षीय परशुराम परियार छन् ।

हिजो बेलुकी ७ बजे खहरे खोला तर्ने क्रममा उनी बगेका थिए । खोजतलासको क्रममा बगाएको स्थानबाट करिब १०० मिटर तल झ्याङमा उनी मृत फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बाक्सिला खोटाङले जनाएको छ ।

जडीबुटी जुम्ला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश
अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित