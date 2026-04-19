यात्रु तानातान गर्ने ३२ जना जडीबुटी एरियाबाट पक्राउ

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- यात्रुलाई तानातान र हैरानी दिएको आरोपमा प्रहरीले जडीबुटी क्षेत्रबाट ३२ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
- काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाएको छ ।
- यात्रुलाई जबरजस्ती गाडीमा चढाउने र झोला तान्ने जस्ता गुनासा बढेपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
२५ असार, काठमाडौं । यात्रु तानातान गरेको आरोपमा जडीबुटी क्षेत्रबाट ३२ जना पक्राउ परेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले ३२ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बुझाइएको छ ।
यात्रुहरुलाई जबरजस्ती गाडीमा हाल्ने, झोला तान्ने र दु:ख हैरानी दिने गरेको गुनासोपछि पक्राउ गरिएको हो ।
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