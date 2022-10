रोहित शर्माको खेल हेर्न अष्ट्रेलिया पुगे नेपाली समर्थक महेन्द्र

काठमाडौं । भारती क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित शर्माको खेल हेर्न एक जना नेपाली क्रिकेट समर्थक अष्ट्रेलियाको सिड्नी पुगेका छन् ।

रोहितको डाई हर्ट फ्यान बताउने नेपालका महेन्द्र टी-२० विश्वकप अन्तर्गत भारत र नेदरल्याण्ड्सबीच बिहीबार भएको खेल हेर्न सिड्नी पुगेका हुन् ।

सुपर १२ अन्तर्गत भारत र नेदरल्याण्ड्सबीद्ब सिड्नी क्रिकेट ग्राउण्डमा भएको खेल हेर्न महेन्द्र त्यहाँ पुगेका थिए ।

उनले आफूले १० वर्षदेखि रोहित शर्मालाई फलो गरिरहेको बताएका छन् ।

‘म रोहित शर्माको ठूलो फ्यान हुँ । उनी भारतीय टिम र मुम्बई इन्डियन्सको पनि कप्तान हुन् । म विशेषगरी उनलाई हेर्न आएको हुँ । मैले १० वर्ष हुँदादेखि उनलाई फलो गर्दै आएको छु’, हाल सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा महेन्द्रले भनेका छन् ।

भारतले नेदरल्याण्ड्सलाई ५६ रनले पराजित गर्दा रोहित शर्माले ५३ रन बनाएका थिए ।

A Rohit Sharma fan from Nepal meets @Vimalwa at the SCG before the #INDvNED clash 🏏#T20WorldCup #TeamIndia #RohitSharma pic.twitter.com/ok6GtKBAtL

