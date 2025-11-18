मस्को नजिकैको रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा युक्रेनको आक्रमण

३० कात्तिक, किएभ, युक्रेन । युक्रेनले राजधानी किएभमा घातक रुसी आक्रमणको एक दिनपछि शनिबार मस्को नजिकैको क्षेत्रमा रहेको रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेको बताएको छ।
युक्रेनी सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘युक्रेनले शत्रुको मिसाइल र बम प्रहार गर्ने क्षमतालाई कम गर्ने प्रयासस्वरूप मस्को नजिकैको रियाजान क्षेत्रमा रहेको तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेको छ।’
युक्रेनले सन् २०२२ देखि क्रेमलिनको आक्रमणमा रुसभित्र नियमित रूपमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गर्दै आएको छ।
रियाजानका गभर्नर पावेल माल्कोभले रुसी हवाई प्रतिरक्षाले रातको समयमा २५ वटा युक्रेनी ड्रोन खसालेको बताएका छन् ।
माल्कोभले टेलिग्राममा भनेका छन्, ‘भग्नावशेष खस्दा एउटा उद्यमको परिसरमा आगलागी भएको छ ।’
युक्रेनको राजधानी किएभमा रुसले गरेको आक्रमणमा सात जनाको मृत्यु भएको भोलिपल्ट उक्त आक्रमण भएको हो ।
‘नोभेम्बर १४ मा भएको गोलाबारीमा घाइते भएकी एक वृद्धाको आज बिहान अस्पतालमा मृत्यु भएको छ’, किएभको सहरी प्रशासनका प्रमुख तैमुर ताकाचेन्कोले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
अन्य पीडितहरूमा ७० को दशकमा एक जोडी र ६२ वर्षीय एक व्यक्ति थिए ।
मध्य निप्रोपेट्रोस क्षेत्रका अधिकारीहरूले शनिबार निकोपोल सहरमा एक रूसी ड्रोनले लाग्दा पाँच जना घाइते भएको बताएका छन् ।
निकोपोल निप्रो नदीमा अवस्थित छ र यो रूसी सेनाको युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा रहेका शिविरमध्ये एक हो ।
नदीको विपरीत किनारमा रहेका मस्कोप्रति बफादार एक अधिकारीको भनाइ छ, ‘युक्रेनी ड्रोन बिजुलीको तारमा लाग्दा कम्तीमा पाँच जना घाइते भएका र करिब ४४ हजार सेवाग्राही सेवाबिहीन हुनुपरेको छ।’
