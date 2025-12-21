+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कोरियाली स्टारहरू किम वू र शिन मिनले गरे विवाह, विश्वभरबाट फ्यानको बधाई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते ११:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दक्षिण कोरियाली स्टार किम वू बिन र शिन मिन आहले २० डिसेम्बरमा निजी समारोहमा विवाह गरेका छन्।
  • यो जोडीले १० वर्षसम्म डेट गरेपछि नोभेम्बरमा विवाह गर्ने निर्णय घोषणा गरेका थिए।
  • समारोहमा के-पप ब्याण्ड बीटीएसका सदस्यहरू र विभिन्न फिल्म तथा सिरिजका स्टारहरू सहभागी थिए।

सियोल । दक्षिण कोरियाली स्टारहरू किम वू बिन र शिन मिन आहले विवाह गरेका छन् । २० डिसेम्बरमा एक निजी समारोहमा यो जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिएको थियो, जसमा उनीहरूको परिवार र साथीहरू मात्र उपस्थित थिए ।

वैवाहिक उत्सवलाई उनीहरूको एजेन्सी एएम इन्टरटेनमेन्टले सार्वजनिक गरेको छ । कोरियाली फिल्म, श्रृंखला र संगीतलाई पछ्याउने नेपाली प्रशंसकमाझ यी दुईको क्रेज लोभलाग्दो छ ।

सार्वजनिक तस्वीरमा उनीहरू आकर्षक देखिएका छन् । जसमा शिन मिन आहले एली साबको आकर्षक र भव्य गाउन लगाएकी थिइन्, जसमा घुम्टो पनि थियो ।

किम वू बिनले धनुष आकारको फिटिङ टक्सिडो लगाएका थिए । उनीहरूको मुस्कान हल्का र गहिरो थियो, जसले एकअर्काप्रतिको जोडीको लामो समयदेखिको हेरचाहलाई झल्काउँछ ।

समारोहमा खिचिएका फोटो हेर्दा पृष्ठभूमिको सजावट सुन्दर देखिन्छ । यो जोडी मुस्कुराउँदै हिँडेको देख्न सकिन्छ । उनीहरूले पाहुनातिर फर्किएर अभिवादन गरेको देख्न सकिन्छ । पाहुनाहरू खुसीले ताली बजाइरहेका छन् ।

दक्षिण कोरियाली हाइ-प्रोफाइल सेलिब्रेटी मानिने उनीहरूको निकट साथीमा के-पप ब्याण्ड बीटीएसका सदस्यहरू, सिरिज र फिल्मका स्टारहरू सामेल छन् ।

रिपोर्टअनुसार द हेयर्स, जिनी, मेक अ विश र ‘द ग्लोरी’ का पटकथा लेखक किम युन सुक, साथै ना योङ सेओक पीडी, र आवर ब्लूज लेखक नोह ही क्युङ समारोहमा देखिएका थिए । १० वर्षसम्म डेट गरेपछि यो जोडीले नोभेम्बरमा फेरि विवाह गर्ने निर्णयको घोषणा गरेका थिए ।

यो नवविवाहित जोडीलाई विश्वभरबाट प्रशंसकको बधाईको ओइरो लागिरहेको छ ।

किम वू बिन शिन मिन आह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लुम्बिनी राजधानी क्षेत्रमा सरकारी गाडी चलाउन रोक

लुम्बिनी राजधानी क्षेत्रमा सरकारी गाडी चलाउन रोक
विराटनगरका २ क्यासिनोमा प्रहरीको छापा, व्यवस्थापकसहित २० नेपाली पक्राउ

विराटनगरका २ क्यासिनोमा प्रहरीको छापा, व्यवस्थापकसहित २० नेपाली पक्राउ
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?
फिल्मको लागि कलाकार खोज्दै आइसफल प्रडक्सन

फिल्मको लागि कलाकार खोज्दै आइसफल प्रडक्सन
झरीपछिको इन्द्रेणी : नयाँ गीतमा सन्तान- अभिभावकको मर्मस्पर्शी चित्रण

झरीपछिको इन्द्रेणी : नयाँ गीतमा सन्तान- अभिभावकको मर्मस्पर्शी चित्रण
सुन र चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च

सुन र चाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित