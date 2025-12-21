कोरियाली स्टारहरू किम वू र शिन मिनले गरे विवाह, विश्वभरबाट फ्यानको बधाई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दक्षिण कोरियाली स्टार किम वू बिन र शिन मिन आहले २० डिसेम्बरमा निजी समारोहमा विवाह गरेका छन्।
- यो जोडीले १० वर्षसम्म डेट गरेपछि नोभेम्बरमा विवाह गर्ने निर्णय घोषणा गरेका थिए।
- समारोहमा के-पप ब्याण्ड बीटीएसका सदस्यहरू र विभिन्न फिल्म तथा सिरिजका स्टारहरू सहभागी थिए।
सियोल । दक्षिण कोरियाली स्टारहरू किम वू बिन र शिन मिन आहले विवाह गरेका छन् । २० डिसेम्बरमा एक निजी समारोहमा यो जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिएको थियो, जसमा उनीहरूको परिवार र साथीहरू मात्र उपस्थित थिए ।
वैवाहिक उत्सवलाई उनीहरूको एजेन्सी एएम इन्टरटेनमेन्टले सार्वजनिक गरेको छ । कोरियाली फिल्म, श्रृंखला र संगीतलाई पछ्याउने नेपाली प्रशंसकमाझ यी दुईको क्रेज लोभलाग्दो छ ।
सार्वजनिक तस्वीरमा उनीहरू आकर्षक देखिएका छन् । जसमा शिन मिन आहले एली साबको आकर्षक र भव्य गाउन लगाएकी थिइन्, जसमा घुम्टो पनि थियो ।
किम वू बिनले धनुष आकारको फिटिङ टक्सिडो लगाएका थिए । उनीहरूको मुस्कान हल्का र गहिरो थियो, जसले एकअर्काप्रतिको जोडीको लामो समयदेखिको हेरचाहलाई झल्काउँछ ।
समारोहमा खिचिएका फोटो हेर्दा पृष्ठभूमिको सजावट सुन्दर देखिन्छ । यो जोडी मुस्कुराउँदै हिँडेको देख्न सकिन्छ । उनीहरूले पाहुनातिर फर्किएर अभिवादन गरेको देख्न सकिन्छ । पाहुनाहरू खुसीले ताली बजाइरहेका छन् ।
दक्षिण कोरियाली हाइ-प्रोफाइल सेलिब्रेटी मानिने उनीहरूको निकट साथीमा के-पप ब्याण्ड बीटीएसका सदस्यहरू, सिरिज र फिल्मका स्टारहरू सामेल छन् ।
रिपोर्टअनुसार द हेयर्स, जिनी, मेक अ विश र ‘द ग्लोरी’ का पटकथा लेखक किम युन सुक, साथै ना योङ सेओक पीडी, र आवर ब्लूज लेखक नोह ही क्युङ समारोहमा देखिएका थिए । १० वर्षसम्म डेट गरेपछि यो जोडीले नोभेम्बरमा फेरि विवाह गर्ने निर्णयको घोषणा गरेका थिए ।
यो नवविवाहित जोडीलाई विश्वभरबाट प्रशंसकको बधाईको ओइरो लागिरहेको छ ।
