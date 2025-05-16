+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बोको चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

नेपाली समाजमा अन्धविश्वास स्वास्थ्यको ठूलो शत्रु हो । धेरै केसहरूमा बिरामीलाई सुरुमा धामीझाँक्री कहाँ लगिन्छ । हामीकहाँ आउँदा रोग जटिल भइसकेको हुन्छ ।

0Comments
Shares
सुमित्रा लुइटेल सुमित्रा लुइटेल
२०८२ पुष ७ गते १३:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डेढ वर्षअघिको घटनामा पाटन अस्पतालमा ६–७ वर्षका बालकलाई हाइड्रोसेफालस रोगको शल्यक्रिया गरियो, जसले उनको जीवन बचायो।
  • बालकको परिवारले अन्धविश्वासका कारण उपचारमा ढिलाइ गर्यो तर चिकित्सकहरूले शल्यक्रिया आवश्यक भएको भन्दै परिवारलाई राजी गराए।

प्रसंग डेढ वर्षअघिको हो । करिब ६–७ वर्षका बालकलाई उनकी दिदीले बेहोस अवस्थामा पाटन अस्पताल ल्याएकी थिइन् । बालकलाई टाउको दुख्ने, बारम्बार बान्ता हुने र हिँड्न नसक्ने समस्या थियो । यो समस्या एक–डेढ महिनादेखि बढ्दै गएर बेहोस हुने अवस्थासम्म पुगेको थियो ।

आमा थिइनन्, बाबु भारतमा काम गर्थे । परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो । सुरुमा दिदीले बालकलाई धामीझाँक्रीबाट उपचार गर्ने सोचेकी थिइन् । उनी भन्थिन्, ‘कालो बोका चढाएर पूजा गरे भाइ निको हुन्छ ।’

अस्पतालका चिकित्सकले मस्तिष्कसम्बन्धी समस्या भएको शंका गरेर तत्काल सिटी स्क्यान गरे । रिपोर्टले देखायो बालकको दिमागमा पानीको घर ‘भेन्ट्रिकल्स’ अस्वाभाविक रूपमा ठूलो भएको छ । यो ‘हाइड्रोसेफालस’ थियो, जसलाई नेपालीमा ‘दिमागको पानी बढ्ने रोग’ भनिन्छ ।

यो रोगले दिमागमा चाप बढाउँछ, जसले बालकको अवस्था गम्भीर बनाएको थियो । यदि समयमै उपचार नगरेको भए चेतना घट्दै गएर मृत्यु हुन सक्थ्यो । तर परिवारको अन्धविश्वासले उपचारमा ढिलाइ भइरहेको थियो । ‘धामीझाँक्रीले रोग निको पार्न सक्दैनन्, यो वैज्ञानिक समस्या हो जसलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनी चिकित्सकहरूले धेरै सम्झाए। अन्ततः परिवार राजी भयो ।

हाइड्रोसेफालस भनेको के हो ?

पाटन अस्पतालका न्युरो सर्जन डा. रुपेश राउतका अनुसार यो एक गम्भीर न्यूरोलोजिकल अवस्था हो । यसमा दिमागमा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड नामक तरल पदार्थ असन्तुलित रूपमा जम्मा हुन्छ । यो तरललाई बोलचालमा ‘दिमागको पानी’ भनिन्छ ।

यो पानी दिमागलाई भिजाउने, सुरक्षित राख्ने, पोषण प्रदान गर्ने र फोहोर पदार्थहरू निकाल्ने काम गर्छ । सामान्य अवस्थामा यो पानी दिनमा करिब १५० मिलिलिटर उत्पादन हुन्छ र दिमागबाट मेरुदण्ड हुँदै तल–माथि घुमिरहन्छ । यो उत्पादन हुने सोस्ने र बग्ने पक्रिया चलिरहन्छ । तर जब यो प्रक्रियामा सन्तुलन बिग्रिन्छ, पानी जम्मा भएर भेन्ट्रिकल्स सुन्निन्छन्, जसले दिमागमा चाप बढाउँछ । बालबालिकामा यो रोग हुँदा टाउको अस्वाभाविक रूपमा ठूलो हुन्छ ।

कारण

हाइड्रोसेफालसका मुख्य कारणहरू तीन प्रकारका हुन्छन् । पानीको अत्यधिक उत्पादन, यो बग्ने बाटोमा अवरोध र सोसाइमा समस्या । ट्युमरहरूले पानी बढी उत्पादन गराउन सक्छन् । पानी बग्ने बाटोमा झिल्ली, ट्युमर वा अन्य अवरोधले बन्द हुन सक्छ ।

डा.राउतका अनुसार यी बालकको केसमा पानी बग्ने बाटोमा अवरोध थियो, जसले माथिल्लो भेन्ट्रिकल्स सुन्निएका थिए । संक्रमण वा रक्तस्रावले सोसिने ठाउँमा फोहोर जम्मा भएर पानी सोसिन नसक्दा पनि यो समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

लक्षणहरू

यो समस्यामा टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, बेहोस हुने, हात–खुट्टा राम्ररी नचल्ने, आँखा तलतिर झर्ने, टाउको ठूलो हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । एक-डेढ वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूमा अस्वभाविक रूपमा टाउकोको साइज बढ्दै जान्छ । यदि समयमै उपचार नगरे चेतनाको स्तर घट्दै गएर कोमा जाने वा मृत्यु हुन सक्छ ।

डा. राउतका अनुसार ती बालकमा यी लक्षणहरू बढ्दै गएका थिए, तर परिवारको अन्धविश्वासले अस्पताल पुग्न ढिला भएको थियो ।

नेपाली समाजमा अन्धविश्वासको जड किन गहिरो छ ?

यसको पछाडि शिक्षाको कमी, सांस्कृतिक विश्वासहरू र आर्थिक कठिनाइहरू छन् । धेरै परिवारहरू अस्पतालको खर्च डराएर वा ‘देवता खुसी पारेर निको हुन्छ’ ठानेर घरेलु उपचारमा लाग्छन् । तर यस्ता विश्वासहरूले जीवन गुमाउने खतरा बढाउँछ ।

डा. राउत भन्छन्, ‘आस्था र विज्ञानलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ, तर जीवन बचाउने ठाउँमा विज्ञानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’बालकको सिटी स्क्यानले हाइड्रोसेफालस पुष्टि भएपछि इमर्जेन्सी शल्यक्रिया आवश्यक थियो । त्यसैले भेन्ट्रिकुलो–पेरिटोनियल शन्ट शल्यक्रिया गरियो । यसमा दिमागको भेन्ट्रिकलमा ट्युब राखेर पानीलाई छालामुनि हुँदै पेटमा निकालिन्छ । यो अप्रेसन सजिलो र तत्काल गर्न सकिने हुन्छ।

शन्टको मूल्य बजारमा १४–१५ हजार पर्छ, तर अस्पतालले कम्पनीसँग कुरा गरेर १०–११ हजारमा उपलब्ध गरायो र थप छुट दियो । तर परिवारलाई यो रकम पनि जुटाउन गाह्रो थियो । पैसा अभाव भए पनि अस्पतालको सोसल सर्भिस र पेडियाट्रिक्सका रेजिडेन्ट डाक्टरहरूले रकम उठाएर अप्रेसन सम्भव भयो । अप्रेसनपछि बालकको अवस्था क्रमशः सुधारियो। सुरुमा बोल्न नसक्ने र सन्तुलन गुमाएका थिए, तर केही दिन र हप्तामा बोल्न थाले, हिँड्न सक्ने भए ।

डेढ वर्षपछि फलोअपमा ती बालक आएका थिए । अब उनी सामान्य जीवन जिउन सक्छन् । हिँडडुल, बोलचाल र दैनिक क्रियाकलापहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्छन् । डा. राउतले जिस्क्याउँदै सोधेका थिए, ‘शल्यक्रिया नगरेर बोका चढाएको भए के हुन्थ्यो ?’ बालककी दिदी हाँसिन् मात्र, केही जवाफ दिन सकिनन् ।

डा. राउत भन्छन्, ‘नेपाली समाजमा अन्धविश्वास स्वास्थ्यको ठूलो शत्रु हो । हामीले देखेका धेरै केसहरूमा परिवारहरू धामीझाँक्रीबाट फर्केर आउँछन्, तर तबसम्म रोग जटिल भइसकेको हुन्छ । विज्ञान र आस्थालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, तर जीवन बचाउने कुरामा विज्ञानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।’

यो घटनाले नेपाली समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासलाई उजागर गर्छ । आस्था राम्रो हो, तर उपचार सम्भव भएको ठाउँमा चिकित्सा उपचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । दुवैलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ । यो बालकको जीवन समयमै वैज्ञानिक उपचारले बच्यो।

नेपालमा यस्ता घटना धेरै हुन्छन्, जहाँ अन्धविश्वासले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित पार्छ । शिक्षा र जागरणबाट यसलाई घटाउन सकिन्छ । यो कथा प्रतिनिधिमूलक मात्र हो, जसले देखाउँछ कि अन्धविश्वासको जालबाट मुक्ति पाएर वैज्ञानिक उपचारले कसरी जीवन बचाउँछ । यदि समयमै अस्पताल पुग्ने हो भने हाइड्रोसेफालस जस्ता रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ ।

अन्धविश्वास उपचार
लेखक
सुमित्रा लुइटेल

अनलाइनखबरकी संवाददाता लुइटेल स्वास्थ्य र जीवनशैली विषयमा लेख्छिन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित