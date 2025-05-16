+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन आयोग परिसरमा दलहरू (तस्वीर)

आयोग परिसरको खुला चौरमा बसेर दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूचीको फाइल मिलाउने काम गरिरहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १२:५७

१४ पुस, काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलहरू समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउन फाइल बोकेर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । अहिलेसम्म चार वटा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूची बुझाइ सकेका छन् ।

२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज आयोगमा बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । जसका कारण राजनीतिक दलहरू समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीको फाइल बोकेर आयोग परिसर पुगिसकेका छन् । उनीहरू आयोग परिसरमा बसेर बन्द सूची बुझाउनका लागि तयारी गरिरहेका छन् । आयोग परिसरको खुला चौरमा बसेर दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूचीको फाइल मिलाउने काम गरिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले बन्द सूची बुझाइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोग बन्द सूची
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चार दलले बुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची

चार दलले बुझाए समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची
राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, साढे तीन लाखसम्म खर्च सीमा

राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने, साढे तीन लाखसम्म खर्च सीमा
तीन वटा दलले आयोगमा बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची

तीन वटा दलले आयोगमा बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची
निर्वाचन आयोगले गर्‍यो अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन

निर्वाचन आयोगले गर्‍यो अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन
आयोगले दलहरूलाई भन्यो- कागजात पुर्‍याएर मात्रै समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनू

आयोगले दलहरूलाई भन्यो- कागजात पुर्‍याएर मात्रै समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनू
फागुनको चुनावमा अन्तरजिल्ला मतदान सम्भव छ ?

फागुनको चुनावमा अन्तरजिल्ला मतदान सम्भव छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तालाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तालाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित