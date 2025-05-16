+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन आयोगले गर्‍यो अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १२ गते २२:०६

१२ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले फागुन २० गतेसम्ममा १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकहरूको विवरणलाई अद्यावधिक गरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको जानकारी गराएका छन् ।

उनका अनुसार, अन्तिम मतदाता नामावलीमा ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरूष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र अन्य २०० गरी जम्मा १,८९,०३,६८९ मतदाता समावेश भएका छन् ।

सम्बन्धित मतदाताले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम हेर्नसक्ने गरी अन्तिम मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको पनि आयोगले जानकारी गराएको छ ।

२०७९ को तुलनामा २०८२ मा कूल मतदाताको संख्या ९ लाख १५ हजार ११९ ले वृद्धि भएको छ । ०७९ मा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता थिए ।

त्यस्तै, अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताहरूलाई मतदान गर्नका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आयोगले दलहरूलाई भन्यो- कागजात पुर्‍याएर मात्रै समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनू

आयोगले दलहरूलाई भन्यो- कागजात पुर्‍याएर मात्रै समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउनू
फागुनको चुनावमा अन्तरजिल्ला मतदान सम्भव छ ?

फागुनको चुनावमा अन्तरजिल्ला मतदान सम्भव छ ?
समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौं : निर्वाचन आयोग

समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रम संशोधन गर्ने पक्षमा छैनौं : निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष- चुनावको वातावरण बनिसक्यो

निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष- चुनावको वातावरण बनिसक्यो
चुनावबारे पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव– हिमाली क्षेत्रको मौसम ख्याल गरियोस्

चुनावबारे पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुझाव– हिमाली क्षेत्रको मौसम ख्याल गरियोस्
निर्वाचन आयोगले भन्यो- हामी रेफ्री मात्रै हौं, खेलाडी दलहरू नै हो

निर्वाचन आयोगले भन्यो- हामी रेफ्री मात्रै हौं, खेलाडी दलहरू नै हो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित