+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘भ्वाइस’ निर्देशकले जनकपुरबाट थाले ‘भटभटे’ को छायांकन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ४ गते १७:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले आफ्नो डेब्यू कथानक फिल्म 'भटभटे' को छायांकन जनकपुरमा सुरु गरेका छन्।
  • फिल्मको छायांकन झन्डै ३५ दिन चल्नेछ र यसमा अञ्जना बराइली, सविन कार्की, रविन्द्र झा र प्रमोद अग्रहरि छन्।
  • फिल्मको कथा नयनराज पाण्डेको हो र ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ बजेटमा व्यवसायी सुरेश कार्कीले लगानी गरेका छन्।

काठमाडौं । ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ फेम्ड निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले आफ्नो डेब्यू कथानक फिल्म ‘भटभटे’ को छायांकन थालेका छन् । आइतबारदेखि जनकपुरमा छायांकन सुरु भएको हो ।

‘भ्वाइस’ को सातौं सिजन सम्पन्न भएको भोलिपल्ट पौड्याल फिल्मको काममा निस्किएका हुन् । जनकपुरसहित तराईको सेटिङमा खिचिने फिल्मको छायांकन झन्डै ३५ दिन चल्नेछ ।

फिल्मको शीर्ष भूमिकामा अञ्जना बराइली, ‘कार्टुन्ज क्रू’ का सविन कार्की, रविन्द्र झा, प्रमोद अग्रहरि लगायत छन् । रोमकम तथा सोसल ड्रामा जनरामा बन्ने फिल्मको कथाको केन्द्रमा मोटरसाइकल र त्यसलाई किन्ने सपना देख्ने युवालाई राखिएको छ ।

कथा चाहिँ चर्चित साहित्यकार नयनराज पाण्डेको हो भने पटकथा पौड्याल स्वयमले लेखेका हुन् । ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ बजेट तय गरिएको यो फिल्मको लगानीकर्तामा व्यवसायी सुरेश कार्की छन् ।

पछिल्लो समय एकपछि अर्को हिट फिल्ममा अभिनय गरेकी अञ्जना यसमा शीर्ष भूमिकामा छिन् । उनी अभिनित ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’ सर्वकालिन ब्लकबस्टर हो भने ‘परान’ सुपरहिट । यी दुवै फिल्मले उनलाई सफलताको स्वाद चखाइरहँदा अञ्जनाले नयाँ फिल्म ‘भटभटे’ गरेकी हुन् ।

इन्स्टाग्रामबाट फिल्म छायांकन सुरु भएको जानकारी दिँदै अञ्जनाले खुसी व्यक्त गरेकी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘भ्वाइस’ निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले घोषणा गरे फिल्म ‘भटभटे’, आइतबारदेखि छायांकन

भटभटे लक्ष्मण पौड्याल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित