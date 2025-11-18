झाँक्रीको चुनाव खर्च दुई लाख ३६ हजार, विवरण आयोगलाई बुझाइन्

४ फागुन, काठमाडौं । नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेकी छन् । झाँक्रीले सोमबार फेसबुकमार्फत निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
झाँक्री माघ ११ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेशमा महिलातर्फको उम्मेदवार रहेर निर्वाचित भएकी थिइन् । उम्मेदवार रहँदा कुल दुई लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । सोही विवरण आफूले दाङस्थित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गरेको जनाएकी छन् ।
झाँक्रीद्वारा सार्वजनिक विवरणअनुसार मतदाता नामावली खरिदमा तीन हजार, सवारी साधनमा ६० हजार, इन्धन खर्च १५ हजार, प्रचार–प्रसार सामग्रीमा पाँच हजार, गोष्ठी तथा कार्यकर्ता परिचालनमा एक लाख २० हजार र अन्य प्रचार–प्रसार तथा छापा–विद्युतीय माध्यम पाँच हजार खर्च भएको भनिएको छ ।
यस्तै कार्यालय सञ्चालनमा १५ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १० हजार र विविध शीर्षकमा तीन हजार खर्च रकम उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले सबैजसो निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
