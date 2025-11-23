+
कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो, सबैले मौका पाउनु हुन्छ : गगन थापा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १६ गते १७:११

१६ फागुन, बारा । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले  कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी भएकाले अहिले अवसर नपाएका स्थानीय समुदायले आउने स्थानीय र प्रदेश चुनावमा मौका पाउने बताएका छन् ।

बाराको कोल्हबी नगरपालिका  शनिबार आयोजित बारा क्षेत्र नं–१ स्तरीय चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले  अवसर नपाएका स्थानीय समुदायले स्थानीय र प्रदेशमापाउने बताए ।

‘कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो।  उहाँहरूले जहाँ जहाँ अन्याय महसुस गर्नु भएको छ भन्ने लागेको छ अब आउने स्थानीय र प्रदेश सभाको चुनावमा अवसर पाउनुहुन्छ । यहाँ साथीहरूले सबैलाई  मिलाएर लैजान आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ’हामीले  आज केही कमजोरी भएको छ भने प्रदेशको चुनावमा सच्याउने काम हामी गर्छौ।  कुनै समुदायले अन्याय महसुस गरेको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति अर्को चुनावबाट गर्छौं ।’

सभापति थापाले  फागुन २१ को चुनावमा कुनै साथीहरूले गडबड नगरीकन सबै एक भएर कांग्रेसलाई मत हाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले ५ वर्ष नेपालमा विकासको ग्यारेन्टी, ५ वर्ष सुधारको ग्यारेन्टी र गतिमा हिँड्ने ग्यारेन्टी कांग्रेसले लिएको बताए ।

उनले भने, ‘यो ५ वर्ष नेपालमा अब दुर्घटना हुँदैन । हामी हुन दिन्नौँ ।  हामी सम्हाल्छौँ। कुनै दुर्घटना हुन दिन्नौँ, द्वन्द्व हुन दिन्नौँ । न जातका नाममा, न  धर्मका नाममा, न मधेस पहाडका नाममा, न हुने खाने र हुँदा खानेका नाममा कांग्रेसको सरकार गतिमा हिँड्छ ।’

उनले उत्तेजनामा नबहकिन र सबैलाई सम्हालेर लिएर गएर अगाडि खेर गएको समयलाई पनि सदुपयोग गरेर काम गर्ने वाचासमेत गरे ।

‘कांग्रेसले  अब ५ वर्षको सरकार बनाउँछ नेपाललाई स्थायित्व, विकास र सुशासनको दिशामा अगाडि बढाउँछ’, उनले भने।

गगन थापा
