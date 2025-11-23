+
पुल्चोकको दाउरा थकालीमा आगलागी (तस्वीरहरू)

पुल्चोकस्थित दाउरा थकालीमा आगलागी भएको छ ।

विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८२ फागुन १९ गते १५:४७

  • पुल्चोकका दाउरा थकालीमा आगलागी भएको छ।
  • जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले आगो नियन्त्रणमा लागि टोली परिचालन भइसकेको बताए।
  • थप विवरण आउन बाँकी छ।

१९ फागुन, काठमाडौं । पुल्चोकस्थित दाउरा थकालीमा आगलागी भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रका अनुसार भर्खरै आगलागी भएको हो ।

आगो नियन्त्रणका लागि टोली परिचालन भइसकेको उनले बताए ।

विकास श्रेष्ठ

