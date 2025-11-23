पुल्चोकको दाउरा थकालीमा आगलागी (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पुल्चोकका दाउरा थकालीमा आगलागी भएको छ।
- जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले आगो नियन्त्रणमा लागि टोली परिचालन भइसकेको बताए।
- थप विवरण आउन बाँकी छ।
१९ फागुन, काठमाडौं । पुल्चोकस्थित दाउरा थकालीमा आगलागी भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रका अनुसार भर्खरै आगलागी भएको हो ।
आगो नियन्त्रणका लागि टोली परिचालन भइसकेको उनले बताए ।
