+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सांसदहरूको अब विद्युतीय हाजिरी

भोलिदेखि बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिने

संघीय संसद सचिवालयले बुधबार सूचना निकालेर विद्युतीय हाजिरी प्रयोजनका लागि बायोमेट्रिक विवरण दिन आउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते २०:५३

२३ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरूको विद्युतीय हाजिरी हुने भएको छ । भोलिदेखि बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिँदैछ ।

संघीय संसद सचिवालयले बुधबार सूचना निकालेर विद्युतीय हाजिरी प्रयोजनका लागि बायोमेट्रिक विवरण दिन आउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न संसदीय समितिअनुसार समय र स्थान फरक–फरक रुपमा तय गरिएको छ । जसअनुसार बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्दा औपचारिक तस्वीर समेत लिइने भएकोले औपचारिक पोशाकमा संघीय संसद्को लोगो लगाई उपस्थित हुन भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्यहरू र विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई भोलि बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

अर्थ समितिका सदस्यहरू र विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई पनि भोलि नै अर्थ समितिको हलमा आउन भनिएको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यहरूलाई भोलि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा आउन भनिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरूलाई भोलि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म अर्थ समितिको हलमा आउन भनिएको छ ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरूलाई पर्सि शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरू र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूलाई बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म अर्थ समितिको हलमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्यहरूलाई पर्सि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा आउन भनिएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई पर्सि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म अर्थ समितिको हलमा आउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरण लेखा समितिकै हलमा वैशाख २८ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म संकलन गरिनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरण अर्थ समितिको हलमा वैशाख २८ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म संकलन गरिनेछ ।

विद्युतीय हाजिरी सांसद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारी कार्यदललाई संविधान संशोधनको उद्देश्य प्रष्ट्याउन पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरूको सुझाव

सरकारी कार्यदललाई संविधान संशोधनको उद्देश्य प्रष्ट्याउन पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरूको सुझाव
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
दुई अदालतका सदस्यलाई सरकारको आग्रह– राजनीतिक नियुक्ति भएकाले राजीनामा दिनू

दुई अदालतका सदस्यलाई सरकारको आग्रह– राजनीतिक नियुक्ति भएकाले राजीनामा दिनू
संसदीय समितिमा बहस : रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कि प्रांगारिकमा जोड दिने ?

संसदीय समितिमा बहस : रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कि प्रांगारिकमा जोड दिने ?
‘लालीबजार’ शुक्रबारदेखि रिलिज हुने, अग्रिम टिकट बिक्री खुला

‘लालीबजार’ शुक्रबारदेखि रिलिज हुने, अग्रिम टिकट बिक्री खुला
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा
मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित