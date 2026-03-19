सरकारी कार्यदललाई संविधान संशोधनको उद्देश्य प्रष्ट्याउन पूर्व महान्यायाधीवक्ताहरूको सुझाव

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशितालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते २०:४७

२३ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्न सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । बुधबार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलसँगको छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुनविद्हरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा  संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको छ । सोही कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता र कानुनविदलाई सुझावका लागि डाँकेको थियो ।

उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशितालगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतले बतायो ।

यस्तै प्रदेश तथा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने विषयमा पनि सुझाव आएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेल, संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘सुकुमवासी पहिचान भोलिबाट, दुई साताभित्रै नागार्जुनकाे अपार्टमेन्टमा राखिने’

संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको बैठक बस्दै

संविधान संशोधनको बहस, दलहरूले राखे पहिलो बैठकमै अडान

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्न असिम शाह नेतृत्वको कार्यदल सक्रिय

रमजानको इफ्तार गर्न असिम शाहको घर पुगे बालेन

‘रवि दाइलाई कानुनी समस्या रहे प्रधानमन्त्रीमा सार्ने त बालेन नै हो’

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

