करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

२४ वैशाख, खोटाङ । चुँडिएर जमिनमा झरेको विधुतको तारबाट करेन्ट लाग्दा खोटाङमा एकको मृत्यु भएको छ ।
चुँडिएर जमिनमा झरेको विद्युतको तार छुन पुग्दा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेका ४३ वर्षीय आनन्द राईको मृत्यु भएको हो । मल बोक्न गएकोबेला चुँडिएर जमिनमा झरेको तार छुँदा राईको घट्नास्थलमै मृत्यु भएको बतासेका वडाध्यक्ष बबेन्द्र राईले बताए ।
राईले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिकको सल्लाहमा बेलाबेलामा ट्रान्समिटरको फ्युँज फेर्ने काम गर्दैआएका थिए । वैशाख २२ गते भने विद्युतको तार छिनेर भुईंमा झरेको देखेर चेक गर्नेक्रममा राईलाई करेन्ट लागेको वडाध्यक्ष राईले बताए । विद्युतको तार हावाहुरीले चुँडाएर जमिनमा झारेको अनुमान गरिएको छ ।
शवलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल दिक्तेल लैजाने तयारी भइरहेको छ । मृतकको तीन छोरा र एक छोरी छन् ।
