कपडा सुकाउँदा करेन्ट लागेर एकको मृत्यु

कन्चनपुरको बेरौरी नगरपालिकामा धोएको कपडा सुकाउने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते ११:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कन्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका-७ पौलाहकी हरिना चौधरीको कपडा सुकाउनेक्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ ।
  • उनलाई उपचारका लागि श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याइएको थियो।
  • चिकित्सकले १४ पुस बिहान ९:५० बजे उनको मृत्यु भएको घोषणा गरेका छन्।

१४ पुस, काठमाडौँ । कन्चनपुरको बेरौरी नगरपालिकामा धोएको कपडा सुकाउने क्रममा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ ।

सोमबार बिहान साढे ८ बजे बेलौरी नगरपालिका-७ पौलाहकी हरिना चौधरी धोएको कपडा सुकाउने क्रममा बिजुलीको तार छोइँदा करेन्ट लागेर घाइने भएकी थिइन् ।

उनलाई उपचारका लागि श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याइएको थियो । उपचारकै क्रममा ९:५० बजे चिकित्सकले उनको मृत्यु भएको घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

करेन्ट
