एसईईको नतिजा : धमाधम रुजु हुँदै, २९ भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

२०८३ वैशाख २४ गते १२:१९

२४ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा वैशाख २९ भित्र ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ ।

परीक्षा नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार इन्ट्री सकिएर रुजुगर्ने काम भइरहेको छ । ‘हिजोदेखि रुजु गरिरहेका छौं । काम धमाधम भइरहेको छ । २९ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक हुन्छ’, उनले भने ।

एसईई गत चैत १९ देखि २९ सम्म सञ्चलान भएको थियो । यसपटक परीक्षा केन्द्रमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षा सकिए लगत्तै केन्द्रमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको थियो ।

यसवर्ष परीक्षाका लागि ५ लाख १२ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले फारम भरेका थिए । जसमा नियमिततर्फ चार लाख ४१ हजार ५६६ जनाले र ग्रेड वृद्धितर्फ ७० हजार ८५५ जनाले परीक्षाका लागि फारम भरेका थिए । जसमा दुई लाख ५७ हजार ६१३ छात्रा, दुई लाख ५४ हजार ८०१ छात्र र अन्य ७ जना छन् ।

एसईई
२९ वैशाखभित्र एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी

एसईईमा लापरबाही : सिरहामा २ केन्द्राध्यक्ष र ४ जना निरीक्षक निष्कासित

एसईईको प्रश्नपत्र आउट गरेर चिट चोराउने तीन जना समातिए

हेटाैंडामा एसईईका नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ

एसईई : केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण, प्रदेशगत नतिजा

एसईई : गुल्मीमा पहिलो दिनबाटै उत्तरपुस्तिका जाँच सुरु

