काठमाडौंमा साउथ एसिया ट्रेड फेयर सुरु

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १२:३२

२४ वैशाख, काठमाडौं । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी अवसरहरूलाई एकैथलोमा ल्याउने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा साउथ एसिया ट्रेड फेयर सुरु भएको छ ।

काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको साउथ एसिया ट्रेड फेयर वैशाख २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजक इन्ट्रोडक्सन ट्रेड शोज नेपाल प्रा.लिले जनाएको छ ।

मेलामा भारत, बङ्गलादेश, नेपाल, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायतका देशहरूका १५० भन्दा बढी प्रदर्शकहरू सहभागी छन् ।

प्रदर्शनी मार्फत निकासीयोग्य वस्तुको प्रवर्द्घन गर्न सबै व्यापारिक समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक पहलकदमी समेत गर्ने उदेश्य राखेको समेत आयोजकले जनाएको छ ।

मेलामा कपडा तथा रेडिमेड सामग्री, सौन्दर्य सामग्री, हस्तकला, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, फर्निचर, कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, घरेलु उपकरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रका उत्पादन तथा सेवाहरूका स्टल राखिएका छन् ।

