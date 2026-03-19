News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं महानगरपालिका–२७ जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघर अगाडिको नालीमा एसएलआर बन्दुकको ६ राउन्ड गोली फेला परेको छ।
- काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चाचर २ पिस र एलएलआरको डमी गोली २ राउन्ड पनि फेला परेको बताएको छ।
- प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–२७ स्थित जमलमा एसएलआर बन्दुकको ६ राउन्ड गोली फेला परेको छ ।
जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघर अगाडिको नालीमा एसएलआरको लाइभ गोली ६ राउन्ड फेला परेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बताएको छ ।
त्यस्तै चाचर २ पिस र एलएलआरको डमी गोली २ राउन्ड फेला परेको हो ।
घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
