कामना सेवा विकास बैंकद्वारा जनकल्याण आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री वितरण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १२:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कामना सेवा विकास बैंकले नारायणगढको जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा १३८ विद्यार्थीलाई स्टेसनरी र शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ।
  • बैंकका नारायणगढ क्षेत्र प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलबहादुर सिन्जलीलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए।
  • अध्यक्ष सिन्जलीले "यस प्रकारका शैक्षिक सामग्रीले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने" बताउनुभयो।

२४ वैशाख, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत शाखा कार्यालय सर्दी मार्फत जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्टेसनरी तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको छ ।

बैंकको नारायणगढ क्षेत्र प्रमुख सुरेन्द« भण्डारीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलबहादुर सिन्जलीलाई स्टेसनरी तथा शैक्षिक सामाग्री हस्तान्तरण गरेका थिए ।

विद्यालयमा नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत जम्मा १३८ जना विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रकारका शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको थियो । वितरण गरिएका सामग्रीहरूमा वर्णमाला तथा अंक सम्बन्धी चार्ट, एबीसीडी तथा विभिन्न शैक्षिक चार्ट, हप्ताका दिन तथा महिनासम्बन्धी चार्ट, नर्सरी तहका अध्ययन सामग्री, पेन्सिल कलर, कापी, पेन्सिल, बालबालिकाका लागि खेलमुखी अध्ययन सामग्री, नर्सरी कक्षाका शैक्षिक उपकरणहरू लगायतका सामग्री समावेश रहेका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिन्जलीले बैंकले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस प्रकारका शैक्षिक सामग्रीले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमहरूले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको मनोबल बढाउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राखे ।

