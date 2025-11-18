+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देवघाटमा कामना सेवा विकास बैंकको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १४:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कामना सेवा विकास बैंकले माघे संक्रान्तिको अवसरमा देवघाट क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ।
  • स्वास्थ्य शिविरमा स्तन क्यान्सर सचेतना, रक्तचाप जाँच र मधुमेह परीक्षण गरी ३०० भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन्।
  • भरतपुर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सम्पन्न भएको बैंकले जनाएको छ।

२ माघ, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले माघे संक्रान्तिको अवसरमा धार्मिक तीर्थस्थल देवघाट क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ । उक्त स्वास्थ्य शिविरमा स्तन क्यान्सरको सचेतना, रक्तचाप जाँच र मधुमेह परीक्षण गरिएको थियो ।

भरतपुर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न उक्त स्वास्थ्य शिविरमा कुल ३०० भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन्।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य समुदायमा रहेका व्यक्तिलाई प्रारम्भिक चरणमै स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु तथा रोकथाम गर्न रहेको बैंकले जनाएको छ ।

सहभागीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा आवश्यक सुझावहरू बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका डा. अनिल बाबु रेग्मी, भरतपुर अस्पतालका डा. इन्द्र पण्डित र डा. सुशान्त लामिछानेले प्रदान गरेका थिए ।

नारायणगढ क्षेत्रका प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारीले यस्ता स्वास्थ्य शिविरले समुदायको स्वास्थ्य स्तर सुधार गर्न र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे । आगामी दिनहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रम निरन्तर रुपमा सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

 

कामना सेवा विकास बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कामना सेवा विकास बैंकले एमफिल र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई रिसर्च अनुदान दिने

कामना सेवा विकास बैंकले एमफिल र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई रिसर्च अनुदान दिने
कामना सेवा विकास बैंकले कास्कीको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामग्री

कामना सेवा विकास बैंकले कास्कीको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामग्री
कामना सेवा विकास बैंकलाई अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न बोर्डको स्वीकृति

कामना सेवा विकास बैंकलाई अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्न बोर्डको स्वीकृति
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले पारस हस्पिटलमा छुट पाउने

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले पारस हस्पिटलमा छुट पाउने
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई होटल सब्रिनामा १० प्रतिशत छुट

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई होटल सब्रिनामा १० प्रतिशत छुट
कामना सेवा विकास बैंकले ल्यायो नयाँ निक्षेप योजना

कामना सेवा विकास बैंकले ल्यायो नयाँ निक्षेप योजना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित