कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले पारस हस्पिटलमा छुट पाउने

- कामना सेवा विकास बैंकले मोरङको बिराटनगरस्थित पारस अस्पतालसँग सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।
- यस सम्झौताअन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले अस्पतालका सेवा–सुविधामा छुट पाउन सक्नेछन्।
- सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट कोशी प्रदेश प्रमुख खिम लाल भुसाल र पारस अस्पतालका अध्यक्ष सफिउर रहमानले हस्ताक्षर गरे।
१२ मंसिर, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले मोरङको बिराटनगरस्थित पारस अस्पताल सँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ ।
यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले अस्पतालका सेवा–सुविधामा ५० प्रतिशतसम्म छुट पाउन सक्नेछन् ।
बैंकका ग्राहकले बैंकसँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
उक्त छुट सम्बन्धी सम्झौतामा बैंकका तर्फबाट कोशी प्रदेश प्रमुख खिम लाल भुसाल र पारस अस्पतालका अध्यक्ष सफिउर रहमानले हस्ताक्षर गरे ।
