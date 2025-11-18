+
काभ्रे-१ र २ का लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १३:३६

२ माघ, काभ्रेपलाञ्चोक । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काभ्रेको क्षेत्र नं. १ र २ का लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।

काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित शिक्षा तालिम केन्द्रमा मुख्य निर्वाचन कार्यालय र क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएको छ भने पनौती नगरपालिकाको कार्यालयमा क्षेत्र नं. १ को निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएको छ ।

प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यले क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन कार्यालय र क्षेत्र नं. १ को निर्वाचन कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्रेमप्रसाद न्यौपानेले उद्घाटन गरेका हुन्।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले निर्वाचनलाई निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय प्रमुख दीपक गौतम, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षा निकाय परिचालित भइसकेको छ ।

काभ्रे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
प्रतिक्रिया

