काभ्रेको फलामेटारमा कार्यरत प्रहरी हवल्दारको लडेर मृत्यु

२८ पुस, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको विकट क्षेत्र खानीखोला–२ खानिडाँडास्थित प्रहरी चौकी फलामेटारमा कार्यरत प्रहरी हवल्दारको लडेर मृत्यु भएको छ ।
प्रहरी चौकी श्यामपाटी दरबन्दी भई हाल प्रहरी चौकी फलामेटारमा कार्यरत दोलखा शैलुङ गा.पा. ५ काटाकुटीका बर्ष–३५ को प्रहरी हवलदार रामकृष्ण खड्काको लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कोमल शाहले जानकारी दिए ।
सचना सङ्कलन तथा निर्वाचन प्रहरी भर्ना सम्बन्धी सूचना प्रवाहको लागि खटिएकोमा दिउँसो ३:३० बजेको समयमा गोरेटो बाटोबाट २५ मिटर तल रोडमा लडि मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
अहिले प्रहरीले घटनास्थल सुरक्षित राखिएको छ ।
उनी प्रहरी हवल्दारको रुपमा प्रहरी चौकी फलामेटारमा यही पुस ९ गतेबाट कार्यरत रहेका थिए ।
