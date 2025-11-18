+
रतनखोलामा बेलिब्रिज बनेपछि तराईसँग जोडियो काभ्रेको डाँडापारी  

कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८२ मंसिर २ गते १०:३०
रतनखोलामा बनेको बेलिब्रिज

२ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेको दुर्गम बेथानचोक गाउँपालिका–१, च्याम्राङवेसीबाट हेटौडा हुँदै तराई जोड्ने सडकको रतन खोलामा निर्माण गरिएको बेलीब्रिज सञ्चालनमा आएको छ । यससँगै स्थानीयवासीको दैनिक आवत–जावत सहज भएको छ ।

नयाँ बेलिब्रिजले काभ्रेको डाँडापारी क्षेत्र बेथानचोक र खानीखोला गाउँपालिकाका साथै ललितपुरको महांकाल र बागमती  गाउँपालिका तथा हेटौँडा जाने नागरिक तथा छिमेकी बस्ती तथा बजारसम्म आवतजावत गर्न सहज भएको छ ।

बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले गाउँपालिकाको समपुरक योजना अन्तर्गत २ करोड लागतमा बेलिब्रिज निर्माण भएको जानकारी दिए । ‘पालिकाकै पहलमा बेलीब्रिज निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण भएको छ, सडक ढलान गर्न परेको पैसा आवश्यकताका आधारमा बेलिब्रिज निर्माण गर्‍यौं’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

बेलिब्रिज निर्माणपछि स्थानीय कृषकहरूका उत्पादनहरू लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सहज भएको बेथानचोक गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष मधुसुदन तिमल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुल बनेपछि तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ तथा अन्य उत्पादन समयमै बजार पुर्‍याउन सकिने भएकाले आय–आर्जनमा समेत वृद्धि हुन विश्वास छ ।

काभ्रे बेलिब्रिज निर्माण
लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

लेखकको सबै आर्टिकल
