कामना सेवा विकास बैंकको नाफा १९ प्रतिशत बढ्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते ११:३२

  • कामना सेवा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा खुद नाफा १९.३७ प्रतिशत बढेको सार्वजनिक गरेको छ।
  • बैंकले चैत मसान्तसम्म ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ, जुन गत आवको ४९ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो।
  • खुद ब्याज आम्दानी ९.२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८१ करोड पुगेको र निष्क्रिय कर्जा ४.४० प्रतिशत पुगेको छ।

६ वैशाख, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद नाफा १९.३७ प्रतिशत बढेको छ ।

विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा चैत मसान्तसम्म ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो नाफा ४९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो ।

खुद ब्याज आम्दानी बढ्नु र इम्पेरिमेन्ट चार्जमा सुधार आउँदा नाफामा वृद्धि देखिएको हो । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ९.२ प्रतिशत बढेको छ । गत आवको ९ महिनामा यस्तो आम्दानी १ अर्ब ६६ करोड रहेकोमा अहिले १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर २० रुपैयाँ ३२ पैसा छ । प्रतिसेयर वितरणयोग्य नाफा १४.४२ रुपैयाँ छ । निष्क्रिय कर्जा सामान्य बढेको छ । कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जा अंश पहिले ४.२७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४.४० प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको आधार दर ५.७६ प्रतिशत छ । ४ अर्ब २१ करोेड चुक्ता पूँजी रहेको छ ।

कामना सेवा विकास बैंकद्वारा रुपन्देहीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

कामना सेवा विकास बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना, मर्चेन्ट बैंकिङ सेवा दिने

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा १५ प्रतिशतसम्म छुट

कामना सेवा विकास बैंकको अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा १.९ गुणा बढी आवेदन

देवघाटमा कामना सेवा विकास बैंकको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

कामना सेवा विकास बैंकले एमफिल र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई रिसर्च अनुदान दिने

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

