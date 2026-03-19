कामना सेवा विकास बैंकद्वारा रुपन्देहीमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १७:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देहीको सियारी ६, बर्दहवास्थित दुर्गा देवी माध्यमिक विद्यालयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ।
  • शिविरमा हाडजोर्नी, नशा, स्त्री प्रसुती, नाक कान घाँटी, आन्तरिक र दाँत मुख रोग परीक्षण गरिएको थियो।
  • ६०० भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए र डाक्टरहरूले परामर्श तथा सुझाव प्रदान गरेका थिए।

२९ चैत, रुपन्देही । कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देही जिल्लाको सियारी ६, बर्दहवास्थित दुर्गा देवी माध्यमिक विद्यालयको परिसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ ।

उक्त स्वास्थ्य शिविरमा हाडजोर्नी तथा नशा रोग, स्त्री तथा प्रसुती रोग, नाक, कान तथा घाँटी रोग, आन्तरिक रोग र दाँत तथा मुख रोग परीक्षण गरिएको थियो । लुम्बिनी हस्पिटल, लुम्बिनी नेत्रालय तथा हरे कृष्ण डेन्टल बुटवलको प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न उक्त स्वास्थ्य शिविरमा कुल ६०० भन्दा बढीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य समुदायमा रहेका व्यक्तिहरुलाई प्रारम्भिक चरणमै स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउनु र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्घि तथा रोकथाम गर्नु रहेको बैंकले जनाएको छ । सहभागीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा आवश्यक सुझाव डाक्टरहरू सम्राट पराजुली, आलोक थैव, जीवन आत्रेय, अनिता पुन, कृष्णबहादुर श्रेष्ठ, विश्व तुलाचन, प्रकाश भट्टराई र स्मिता दर्लामीेले प्रदान गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका सञ्चालक भीमप्रसाद तुलाचनले यस्ता स्वास्थ्य शिविरहरूले समुदायको स्वास्थ्य स्तर सुधार गर्न महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरे । बुटवल क्षेत्रीय प्रमुख हेमन्त बाबु आचार्यले स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुने बताए ।

कामना सेवा विकास बैंकको सहायक कम्पनी स्थापना, मर्चेन्ट बैंकिङ सेवा दिने

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा १५ प्रतिशतसम्म छुट

कामना सेवा विकास बैंकको अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा १.९ गुणा बढी आवेदन

देवघाटमा कामना सेवा विकास बैंकको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

कामना सेवा विकास बैंकले एमफिल र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई रिसर्च अनुदान दिने

कामना सेवा विकास बैंकले कास्कीको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामग्री

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

