संघीय सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन सुरु

२४ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसद्का सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठकहरूमा सांसदहरुको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखन गर्ने प्रयोजनका लागि बिहीबारबाट बायोमेट्रिक विवरण संकलन सुरु गरिएको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार हाल विभिन्न विषयगत समितिका सांसदहरूको विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति; विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति; अर्थ समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिका सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य सकिएको छ ।
त्यसैगरी उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवम् कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सांसदहरूको विवरण संकलनको काम भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति; संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति; पूर्वाधार विकास समिति; सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति; महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूको विवरण संकलन गरिनेछ ।
त्यस्तै, वैशाख २८ गते सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूको पनि बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
