+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाँचथरका दुई ठाउँमा उत्पादन हुन्छ चौँरीको दूधबाट चिज

0Comments
Shares
गिरिराज बाँस्कोटा गिरिराज बाँस्कोटा
२०८३ जेठ ७ गते १२:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाँचथरको फालोट र चाररातेमा चौँरीको दूधबाट चिज उत्पादन गर्ने काम तयारी अवस्थामा छ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाली चिज खाएको फोटो सार्वजनिक भएपछि चौँरीपालक उत्साहित भएका छन्।
  • फालोटमा गत वर्ष ५ हजार १०० केजी र चाररातेमा ३ हजार ५०० केजी चिज उत्पादन भएको थियो र मूल्य प्रतिकेजी १ हजार २०० रुपैयाँ छ।

७ जेठ, पाँचथर । पाँचथरको फालोट र चाररातेमा रहेका फ्याक्ट्रीमा यो सिजनको चौँरीको दूधबाट चिज बनाउने कामको तयारी भइरहेको छ । फालोटमा दुई वर्षअगाडि र चाररातेमा गत वर्षदेखि चौँरीको दूधबाट चिज उत्पादन गर्न थालिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाली चिज खाएको फोटो सार्वजनिक भएपछि यहाँका पशुपालक पनि उत्साहित भएका छन् । विगतमा चौँरीको दूधबाट घिउ र छुर्पी मात्र उत्पादन हुने यी ठाउँमा उत्पादित चिजले बजार पनि राम्रो पाएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले चिज खाएको फोटो आएपछि मूल्यमा वृद्धि भई चौँरीपालकलाई फाइदा पुग्ने आशा लिएका छौँ । फालोटमा गत वर्ष ५ हजार १०० केजी र चाररातेमा ३ हजार ५०० केजीको हाराहारीमा चिज उत्पादन भएको थियो,’ याक/चौँरी व्यवसायी महासङ्घ पाँचथरका अध्यक्ष चन्द्रलाल नेपाल भन्छन्, ‘चौँरीको चिज बन्न थालेपछि फाइदा हुँदै गएको छ ।’

यहाँ उत्पादन भएको चिज प्रतिकेजी १ हजार २०० रुपैयाँले बिक्री हुन्छ । पशुपालकले प्रतिलिटर १०० रुपैयाँका दरले दूध बिक्री गर्छन् । एफएओ र नेपाल डेरीको सहयोगमा फालोटमा ४५ लाख र चाररातेमा ३० लाख लागतमा चिज फ्याक्ट्री बनाइएको थियो । यो वर्ष उत्पादन अझ बढ्ने अनुमान गरिएको चिजका प्राविधिक तथा चौँरी व्यवसायी नगेन्द्र रिजालले बताए । उनका अनुसार यहाँ उत्पादन भएको चिज काठमाडौँ जाने गरेको छ ।

चिज फ्याक्ट्रीमा घिउ पनि उत्पादन हुन्छ । पाँचथरको फालेलुङमा रहेका प्रायः चौँरी गोठले चिज फ्याक्ट्रीलाई नै दूध बेच्छन् ।

अध्यक्ष नेपालका अनुसार फालेलुङमा ३० वटा चौँरी गोठ रहेका छन् । यीमध्ये २३ गोठले चिज फ्याक्ट्रीलाई दूध बेच्छन् । बाँकी गोठ टाढा भएकाले दूध बेच्न नसकेको बताइएको छ । फालेलुङमा ६५० को हाराहारीमा चौँरी रहेको नेपालले जानकारी दिए ।

चिज चौरी
लेखक
गिरिराज बाँस्कोटा

बाँस्कोटा अनलाइनखबरका पाँचथर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न कांग्रेसको माग

सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि रुलिङ गर्न कांग्रेसको माग
सभामुखले भने – आकस्मिक समयको व्यवस्थापन गर्छु

सभामुखले भने – आकस्मिक समयको व्यवस्थापन गर्छु
सुनको भाउ तोलामा १ हजार ८ सय बढ्यो

सुनको भाउ तोलामा १ हजार ८ सय बढ्यो
हर्क साम्पाङले भने– प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो

हर्क साम्पाङले भने– प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्दा राम्रो
श्रम संस्कृतिले आज पनि सदनमा खोज्यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू

श्रम संस्कृतिले आज पनि सदनमा खोज्यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू
कक्रोच जनता पार्टीलाई इन्स्टाग्राममा ५ दिनमै १ करोड १७ लाख फलोअर्स 

कक्रोच जनता पार्टीलाई इन्स्टाग्राममा ५ दिनमै १ करोड १७ लाख फलोअर्स 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित