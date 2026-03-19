तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्नेले साइपल क्षेत्रमा वडा सदस्यसहितलाई कुटपिट गरे : सांसद खनाल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपाका सांसद केपी खनालले हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
- सांसद खनालले रानीसैन सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी नागरिकको जीवन सुरक्षा र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
- उनले साइपाल क्षेत्रबाट तस्करी हुने गुनासो आएको र प्रहरी चौकी राख्दा तस्करले वडा सदस्यलाई कुटपिट गरेको आशंका व्यक्त गरेका छन्।
७ जेठ, काठमाडौं । रास्वपाका सांसद केपी खनालले हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा विवादलाई तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा सांसद खनालले हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको रानीसैन सीमा क्षेत्रको विवाद तत्काल समाधान गर्दै नागरिकको जीवन सुरक्षा र स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
उनले साइपाल क्षेत्र जडिबुटी र हिमाली लोपन्मुख वन्यजन्तुको वासस्थान रहेको भन्दै यस क्षेत्रबाट तस्करी हुने गुनासो आएको पनि सुनाए ।
त्यस क्षेत्रमा प्रहरी चौकी राख्दा तस्करहरुलाई समस्या हुने भएकाले उनीहरुले चौकी राख्न पहल गर्ने वडा सदस्यसहितलाई कुटपिट गरेको हुनसक्ने उनको आशंका छ ।
उनले स्थानीय तहको प्रवर्द्धन र पर्यटकीय प्रवर्द्धनका काममा लाग्दा जनप्रतिनिधिहरुमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रतिगम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4