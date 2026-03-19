लालपुर्जाको नाममा ढुकुटी सिध्याउने खेल अब बन्द हुन्छ : सांसद खनाल

२०८३ वैशाख २५ गते १७:३८

  • रास्वपा सांसद केपी खनालले सात दशकदेखि लालपूर्जाको सपना देखाएर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ कार्यकर्ता पाल्नमा खर्च गरिएको आरोप लगाएका छन्।
  • खनालले सार्वजनिक जग्गा नमासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने र ऐलानी जग्गामा बस्नुबीचको भिन्नता बुझ्न राज्यलाई आग्रह गरे।
  • उनले २२ वटा आयोगले राज्यको ढुकुटी सिध्याउने बाहेक काम नगरेको उल्लेख गर्दै प्रविधि र माटो बुझ्ने विज्ञ सम्मिलित समिति बनाउन माग गरे।

२५ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपा सांसद केपी खनालले सात दशकदेखि लालपूर्जाको सपना देखाएर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ कार्यकर्ता पाल्नमा खर्च गरिएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भन्दै अब त्यस्तो ‘राजनीतिक अखडा’ स्वीकार्य नहुने पनि बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षाका क्रममा बोल्दै उनले आफू पनि भुइँमान्छेकै छोरा भएको बताए ।

‘मलाई ऐलानी जग्गाको कुरा निकालेर विवादमा ल्याउन खोजियो, तर ती भ्रम छर्नेहरूले बुझेनन् कि म त्यही भुइँमान्छेको छोरो हुँ जसको परिवारले पुस्तौँदेखि माटो सिँच्यो तर स्वामित्व पाएन,’ खनालले भने, ‘म जस्ता लाखौँ युवा आज पनि आफ्नै आँगनमा ‘अनागरिक’ झैं बाँचिरहेका छन् ।’

सार्वजनिक जग्गा नमासी पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक जग्गा हडप्नु र पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गामा बस्नु बीचको भिन्नता बुझ्न राज्यलाई आग्रह गरे ।

सांसद खनालले पूराना दलहरूले बनाएका २२ वटा आयोगले केवल राज्यको ढुकुटी सिध्याउने बाहेक काम नगरेको उल्लेख गर्दै अब ‘पार्टीको झण्डा’ बोक्ने कार्यकर्ता नभइ  होइन, प्रविधि र माटो बुझ्ने विज्ञ सम्मिलित शक्तिशाली समिति बनाउन माग गरे ।

वास्तविक सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

साथै उनले आफू संसदमा कुर्सी ओगट्न मात्र नआएको स्पष्ट पारे ।

‘मैले चुनावमा भनेको थिएँ— म लालपुर्जाको नाममा राजनीति होइन, परिणाम दिन जानेछु । आज म त्यही वाचा पूरा गर्न उभिएको छु । मेरो लागि यो सांसदको लोगोभन्दा ठूलो त्यो ‘रातो पुर्जा’ को कागज हो, जसले मेरो क्षेत्रका र देशभरका दाजुभाइलाई आफ्नै माटोको मालिक बनाउनेछ,’ उनले भने ।

कृषकका लागि कृषि एम्बुलेन्स सुरुवात गरौं : रास्वपा सांसद खनाल

रास्वपा सांसद केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा, सचिवालय भन्छ- प्रतिशोध साँध्न बदनाम गरियो

दुर्लभ ‘नौ मुठ्ठे’ गाईको संरक्षण र बजारीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग सांसद खनालको ध्यानाकर्षण

निर्वाचन क्षेत्रमै व्यस्त केपी खनाल, भन्छन्- मतदाताका गुनासा र आशीर्वाद लिएर मात्रै फर्कन्छु

कैलाली २ मा रास्वपाबाट बालेननिकट खनाल बने उम्मेदवार

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित