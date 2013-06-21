निर्वाचन क्षेत्रमै व्यस्त केपी खनाल, भन्छन्- मतदाताका गुनासा र आशीर्वाद लिएर मात्रै फर्कन्छु

३० फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक सांसदहरूको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको छ ।
यसैबीच दलहरूले आ–आफ्नो तयारी अघि बढाएका छन् ।
उता, करिब दुई तिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ सरकार गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसकेको रास्वपाले अब बन्ने मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको टिम कस्तो हुने भन्ने गृहकार्यमा जुटेको सो पार्टी निकट नेताहरू बताउँछन् ।
यसैबीच रास्वपाबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचित केपी खनाल भने काठमाडौं फर्किएका छैनन् ।
उनी अहिले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न वडामा पुगेर मतदातालाई धन्यवाद दिइरहेका छन् । उनले आफ्ना गतिविधिहरू पनि सञ्जालमार्फत साझा गरिरहेका छन् ।
कैलाली–२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारसँग फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका खनाल सानै उमेरमा सरसफाइ अभियन्ताका रूपमा चिनिएका व्यक्ति हुन् ।
उनी बालेन निकट पात्रका रुपमा पनि चिनिन्छन् । आफ्ना क्षेत्रको विकट पालिकाहरूमा पुगेर उनले आफू माननीय नभइ यही ठाउँको छोरा भएको बताउँदै आएका छन् ।
‘आमा बुवा मलाई माननीय होइन आफ्नो छोरा भाइ सम्झेर आशिर्वाद दिनुहोस्,’ खनालले भनेका छन्, ‘तपाईंहरूको आशिर्वाद र गुनासा लिएर मात्रै काठमाडौं जान्छु ।’
खनालले काठमाडौंमा ‘म बदलिन्छु, मेरो देश बदलिन्छ’ भन्ने नारासहित क्लिन काष्ठमण्डप अभियानमार्फत खनालले सरसफाइ अभियान चलाएका थिए ।
रास्वपाकै धेरै सांसदहरू चुनाव जित्नासाथ काठमाडौं आइपुग्दा उनी भने मतदातासँगै गुनासा समेटिरहेका छन् ।
