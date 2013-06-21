+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन क्षेत्रमै व्यस्त केपी खनाल, भन्छन्- मतदाताका गुनासा र आशीर्वाद लिएर मात्रै फर्कन्छु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३० गते १८:१७

३० फागुन, काठमाडौं । २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक सांसदहरूको नामावली पठाउन पत्राचार गरेको छ ।

यसैबीच दलहरूले आ–आफ्नो तयारी अघि बढाएका छन् ।

उता, करिब दुई तिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नयाँ सरकार गठनको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री घोषणा गरिसकेको रास्वपाले अब बन्ने मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको टिम कस्तो हुने भन्ने गृहकार्यमा जुटेको सो पार्टी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

यसैबीच रास्वपाबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा निर्वाचित केपी खनाल भने काठमाडौं फर्किएका छैनन् ।

उनी अहिले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न वडामा पुगेर मतदातालाई धन्यवाद दिइरहेका छन् । उनले आफ्ना गतिविधिहरू पनि सञ्जालमार्फत साझा गरिरहेका छन् ।

कैलाली–२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारसँग फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका खनाल सानै उमेरमा सरसफाइ अभियन्ताका रूपमा चिनिएका व्यक्ति हुन् ।

उनी बालेन निकट पात्रका रुपमा पनि चिनिन्छन् । आफ्ना क्षेत्रको विकट पालिकाहरूमा पुगेर उनले आफू माननीय नभइ यही ठाउँको छोरा भएको बताउँदै आएका छन् ।

‘आमा बुवा मलाई माननीय होइन आफ्नो छोरा भाइ सम्झेर आशिर्वाद दिनुहोस्,’ खनालले भनेका छन्, ‘तपाईंहरूको आशिर्वाद र गुनासा लिएर मात्रै काठमाडौं जान्छु ।’

खनालले काठमाडौंमा ‘म बदलिन्छु, मेरो देश बदलिन्छ’ भन्ने नारासहित क्लिन काष्ठमण्डप अभियानमार्फत खनालले सरसफाइ अभियान चलाएका थिए ।

रास्वपाकै धेरै सांसदहरू चुनाव जित्नासाथ काठमाडौं आइपुग्दा उनी भने मतदातासँगै गुनासा समेटिरहेका छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
केपी खनाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित