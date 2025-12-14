कैलाली २ मा रास्वपाबाट बालेननिकट खनाल बने उम्मेदवार

५ काठमाडौं । सामाजिक अभियान्ता केपी खनालले कैलाली क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सदस्यको उम्मेदवारको टिकट पाएका छन् । बालेननिकट मानिएका खनालले रास्वपाबाट आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभाको लागि टिकट पाएका हुन् ।
बालेन र रास्वपाबीच एकता हुँदा उनी पनि साक्षी थिए । सरसफाइ क्षेत्रमा अभियान्ताको छवी बनाएका उनलाई रास्वपाले टिकट दिएको हो ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । यसका लागि दलहरूले उम्मेदवार छनोटको क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । उम्मेदवार मनोनयन भोलि हुँदैछ ।
