+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डरबाटै गायब भयो अध्यादेशको कार्यसूची

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कंडेल सरकारले तयारी गरेपछि अध्यादेशको विषय अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १४:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संसदीय क्यालेन्डरबाट अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची हटाइएको छ र जेठ १५ गतेसम्म कुनै बैठक तय छैन।
  • सरकारले आठ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरिसकेको छ तर दुवै सदनले स्वीकृत नगरेमा ती अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
  • विपक्षी दलहरूले अध्यादेश अस्वीकृत गर्न सूचना दर्ता गराएका छन् र अध्यादेश अगाडि बढाउने निर्णय सरकारको तयारीमा निर्भर छ।

७ जेठ, काठमाडौं । अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावित कार्यसूची संसदीय क्यालेन्डरबाट गायब भएको छ ।

गत वैशाख २४ गते अद्यावधिक राष्ट्रिय सभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय छ । जसअनुसार बिहीबार बैठक बसेको भए सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्य अगाडि बढ्ने थियो ।

तर, अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाएर संसद् सचिवालयले नयाँ क्यालेन्डर ल्याएको छ । यही जेठ ५ गते अद्यावधिक क्यालेन्डरमा बिहीबारका लागि बैठक नै राखिएको छैन । जेठ १५ गतेसम्मको तय भएको क्यालेन्डरमा कुनै दिन पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकाया सुरुमा तय भएअनुसारको बैठक बस्ने दिन नै संशोधन भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हिजो र आज पनि बैठक थियो । दुवै दिनको बैठक स्थगन भयो । यो सँगै तय भएको अध्यादेश अगाडि बढाउने कार्यसूची पनि स्थगन भयो ।’

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कंडेल सरकारले तयारी गरेपछि अध्यादेशको विषय अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘अध्यादेशको विषय अगाडि बढाउन सरकार तयार भएन । सरकारको तयारी नपुगेका कारणले हाललाइ स्थगन भएको हो ।’

संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सम्पत्र् िशुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशसहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आएको छ ।

यी अध्यादेशहरू संघीय संसद् अन्तर्गतका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेश भइसकेका छन् । गत वैशाख २८ गते यी अध्यादेश दुवै सदनमा पेश भएका हुन् । अब दुवै सदनले स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ को (क) मा भनिएको छ, ‘जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतस् निष्क्रिय हुनेछ ।’

यसअनुसार दुवै सभाले अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ रास्वपाको उपस्थिति छैन । ५९ सदस्यीय सभामा कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको छ । जहाँ नेकपाका १७, नेकपा एमालेका १०, जसपाका २, लोसपाका एक, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनित दुई जना सांसद रहेका छन् ।

विपक्षी दलहरूले ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने सूचना समेत दर्ता गरेका छन् ।

नेकपा एमालेले आठ वटै ‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस्’ भनेर सूचना दर्ता गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चार र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएको छ ।

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मात्र अस्वीकार गर्नेगरी सूचना दर्ता गराएको हो ।

नेकपाले संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराइएको छ ।

यसउपर निर्णय लिने गरी राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी तय गरेको संसदीय क्यालेन्डर अन्तिम समयमा संशोधन भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट अध्यादेश स्वीकृत भएपछि मात्रै सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा पनि अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय आएको छैन ।

प्रतिनिधिसभाले असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डर ल्याएको छ । जसमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय नपरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषय नआएका कारण राष्ट्रिय सभाले सम्भावित कार्यसूची तय भइसकेको भएपनि संसदीय क्यालेन्डरबाट हटाएको हो ।

अब अध्यादेश कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने विषय सरकारकै निर्णयमा भर पर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

अध्यादेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभामा आएन अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभामा आएन अध्यादेशहरू स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव
जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची

जेठ ७ गते राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची
अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दल, संसद्‌मा अस्वीकृतको सूचना दर्ता

अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दल, संसद्‌मा अस्वीकृतको सूचना दर्ता
राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश रोक्ने विपक्षी दलहरूको तयारी

राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश रोक्ने विपक्षी दलहरूको तयारी
संसद्‌मा पेस भए अध्यादेशहरू

संसद्‌मा पेस भए अध्यादेशहरू
संसद्‍मा अध्यादेश पेस भएपछि सांसदहरूले अस्वीकृतको सूचना दिन सक्ने

संसद्‍मा अध्यादेश पेस भएपछि सांसदहरूले अस्वीकृतको सूचना दिन सक्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित