+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाले काठमाडौं महानगर समिति चयनका लागि जेठ १८ गते अधिवेशन गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १६:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपाले काठमाडौं महानगर समितिको अधिवेशन जेठ १८ गते गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • महानगरका ३२ वडामध्ये ३१ वडाको अधिवेशन सकिएको छ र २६ नम्बर वडाको अधिवेशन बाँकी छ।
  • पार्टी केन्द्रले वडा र पालिकाको ३० प्रतिशत अधिवेशन गरेर उपल्लो तहको अधिवेशन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ।

७ जेठ, काठमाडौं । रास्वपाले काठमाडौं महानगर समितिको अधिवेशन जेठ १८ गते गर्ने भएको छ । पार्टी गठनपछि पहिलोपटक काठमाडौं महानगरको अधिवेशन हुन लागेको हो ।

असार ७ देखि ९ गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवशेनको मिति तोकेको रास्वपाले वडा र पालिका अधिवशेनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरका ३२ वडामध्ये ३१ वटा वडाको अधिवेशन सकिएको छ । महानगरका रास्वपा संयोजक शशि पन्तका अनुसार, २६ नम्बर वडाको अधिवेशन बाँकी रहेको छ ।

महानगरका सबै वडाको अधिवेशन सकेर जेठ १८ गते महानगरको समितिका लागि अधिवशेन हुने पन्तले जानकारी गराए । पन्तले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महानगरको अधिवेशनको मिति निश्चित गरिसकेका छौं । स्थान आज टुंगो लाग्छ ।’

पार्टी केन्द्रले वडा र पालिका तहको ३० प्रतिशत अधिवेशन गरेर पनि उपल्लो तहको अधिवेशन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरका शतप्रतिशत वडाको अधिवेशन हुने भएको छ ।

२०७९ साउनदेखि पन्त काठमाडौं महानगरको संयोजक बनेका थिए ।

रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सभामुखले दुईपटक भेटे, प्रधानमन्त्री संसद्‌मा गएनन्

सभामुखले दुईपटक भेटे, प्रधानमन्त्री संसद्‌मा गएनन्
बालेनप्रति आक्रोशित अमरेश : सरकार ‘तथाकथित’, देश महानगर चलाएजस्तो होइन

बालेनप्रति आक्रोशित अमरेश : सरकार ‘तथाकथित’, देश महानगर चलाएजस्तो होइन
रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछानेको विकल्प जनताले खोजेका छैनन् : गणेश पराजुली

रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछानेको विकल्प जनताले खोजेका छैनन् : गणेश पराजुली
सरकारलाई सांसद विश्वकर्माको चुनौती– यही कार्यकालमा जातीय विभेद अन्त्य होस्

सरकारलाई सांसद विश्वकर्माको चुनौती– यही कार्यकालमा जातीय विभेद अन्त्य होस्
बाराको समिति भंग गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न रास्वपाले तोक्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि

बाराको समिति भंग गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न रास्वपाले तोक्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि
अधिवेशनमा खटिने गरी रास्वपाले तोक्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि (सूचीसहित )

अधिवेशनमा खटिने गरी रास्वपाले तोक्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि (सूचीसहित )

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित