बजेटमा आयकरको तल्लो सीमा नचलाउन पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाको सुझाव

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १७:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा आयकरको तल्लो सीमा नचलाउन सुझाव दिएका छन्।
  • डा. खतिवडाले राजश्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र राख्न र १५ प्रतिशत नराख्न सुझाव दिएका छन्।
  • उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने र ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने बताए।

७ जेठ, काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा आयकरको तल्लो सीमा नचलाउन सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग आयोजना गरेको छलफलमा डा. खतिवडाले सो सुझाव दिएका हुन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थमन्त्री बजेटको बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्ने तर, राजनीतिले छक्का हान्न खोज्ने प्रवृत्तिका बीच बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गरे । उनले अर्थमन्त्रीलाई बाउन्ड्रीमा बस्न सुझाव दिए । राजश्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशतमात्र भएको भन्दै उनले १५ प्रतिशत नराख्न सुझाव दिए । यस वर्ष १२ खर्ब माथि पुगे पनि १३ खर्ब राजश्व नपुग्ने उनको अनुमान छ ।

बजेटको आकार साढे २० खर्ब हाराहारी हुनुपर्ने बताए । राजस्व लक्ष्य धेरै महत्वकांक्षी हुन नहुने उनको भनाइ छ । अन्तःशुल्क जबर्जस्ती लगाइरहेको भन्दै उनले कम गर्दै जानुपर्ने तर्क गरे । मूल्य अभिवृद्धि कर दुई दरमा जान नहुने उनको सुझाव छ ।

संघ सरकारले गर्ने विकासमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्य रोक्नुपर्ने र लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । स्वास्थ्य बीमामा थैली नबढाउन सुझाव दिँदै उनले कृषिमा अनुदान भने जरुरी रहेको बताए । कृषिमा मधेशको योगदान घटेको भन्दै उनले यसमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विगतमा मनपरी भएको भन्दै यसलाई सच्याउन सुझाव दिए । संस्थानहरूलाई एकीकृत तरिकाले विकासको मोडल बनाउन सुझाव दिँदै एलडीसी ग्र्याजुएसनमा भने खुट्टा नकमाउन ढाडस दिए । मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट निकाल्न कुटनीतिक पहलको आवश्यकता उनले औंल्याए ।

उनले भने, ‘दुई–चार जना मान्छे थुनेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन ।’ वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न सुझाव दिँदै उनले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय जारी राख्न सुझाव दिए । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन उनको सुझाव छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको अवस्थामा मात्र ७ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको उनले बताए ।

आयकरको तल्लो सीमा युवराज खतिवडा
आर्थिक सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्व अर्थमन्त्री खनालको सुझाव
आर्थिक सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पूर्व अर्थमन्त्री खनालको सुझाव
पाल्पामा जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेका दुई जनाको मृत्यु
फिफा विश्वकप प्लेयर्स टु वाच : क्रिस्टियानो रोनाल्डो
संसद्‌मा विपक्षीको नाराबाजी, पेलेरै अघि बढे सभामुख (लाइभ)
मधेश प्रदेश जसपा नेपाल संसदीय दलको नेतामा यादवले पाए निरन्तरता

