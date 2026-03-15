+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्री संसद्‌मा नआएर मलाई कुनै दबाब छैन : रवि लामिछाने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १८:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएकाले आफूलाई कुनै दबाब नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
  • लामिछानेले भने, 'म त्यस्तो दबाबमा बस्ने मान्छे होइन' र सरकारको काम नभए मात्र दबाब हुने बताए।
  • उनले महाधिवेशनबाट पार्टी होमिएको र विधान अनुसार छिटो काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

७ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएकै कारण आफूलाई कुनै दबाब नभएको बताएका छन् । आफू दबाब र प्रभावमा बस्ने मान्छे नभएको बताउँदै अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कारण दबाबमा नरहेको उनको प्रष्टोक्ति थियो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले यस्तो प्रष्टोक्ति दिएका हुन् ।

उनलाई सञ्चारकर्मीले ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआएको कारण दबाबमा पर्नुभएको हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफका क्रममा सभापति लामिछानेले भने, ‘छैन, छैन । म त्यस्तो दबाबमा बस्ने मान्छे होइन । मलाई त्यस्तो कुनै कुराको दबाब छैन । कहिलेकाहिँ प्रक्रिया पूरा हुँदै जान्छन् ।’

सरकारले काम भएन भन्ने आउँदा चाहिँ आफूलाई दबाब हुने लामिछानेको भनाइ थियो ।

‘सरकारको यो काम भएन भन्ने आयो भने मेरा लागि दबाब हुन्छ । सरकारले काम गरिरहेको छ । रिजल्ट आउँदैछ । मिडियाको स्पेस हामी सत्ता पक्षलाई भन्दा प्रतिपक्षीलाई दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री आउने र जवाफ दिने पनि जिकिर गरे । ‘आउनुहुन्छ । देखिइरहनुभएको छ । थाहा पाइहाल्नुहुन्छ नि,’ लामिछानेले भनेका छन् ।

सभापति लामिछानेले महाधिवेशनमा पार्टी होमिएको र महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई ठीक ढंगले अघि लिएर जाने धारणा राखे ।

‘यो समय छिटो काम गर्नुपर्छ भनेर गरेको हो । हामीलाई विधानको बाध्यता पनि छ । हाम्रो तयारी पूर्ण छ,’ उनले भने ।

रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछानेको विकल्प जनताले खोजेका छैनन् : गणेश पराजुली

रास्वपा सभापतिमा रवि लामिछानेको विकल्प जनताले खोजेका छैनन् : गणेश पराजुली
रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीमा कसले देखाउँदैछन् आकांक्षा ?

रास्वपा महाधिवेशन : पदाधिकारीमा कसले देखाउँदैछन् आकांक्षा ?
उच्च अदालतको आदेशले रवि लामिछानेको मुद्दामा के असर पर्छ ?

उच्च अदालतको आदेशले रवि लामिछानेको मुद्दामा के असर पर्छ ?
रवि लामिछाने र जिबी राईको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतको आदेश

रवि लामिछाने र जिबी राईको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमा सुनुवाइ गर्न उच्च अदालतको आदेश
रवि नेतृत्वमा रास्वपाले बनायो महाधिवेशन मूल आयोजक समिति

रवि नेतृत्वमा रास्वपाले बनायो महाधिवेशन मूल आयोजक समिति
पद खोज्ने सांसदलाई रविले सम्झाए- नेताका टाउकोको मूल्य तोकिएको इतिहास

पद खोज्ने सांसदलाई रविले सम्झाए- नेताका टाउकोको मूल्य तोकिएको इतिहास

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित